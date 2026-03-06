[패럴림픽] 유럽 7개국, 러시아·벨라루스 국기 사용 반발…패럴림픽 개막식 보이콧

체코·에스토니아·핀란드·라트비아·리투아니아·폴란드·우크라이나 등 7개국 불참

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 유럽 7개국이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 개막식을 하루 앞두고 보이콧을 선언했다. 러시아와 벨라루스 선수들의 자국 국기 사용을 허용한 국제패럴림픽위원회(IPC) 결정에 반발한 것이다.

영국 매체 가디언은 6일(한국시간) 체코, 에스토니아, 핀란드, 라트비아, 리투아니아, 폴란드, 우크라이나 등 7개국이 7일 이탈리아 베로나 아레나에서 열리는 개막식에 참가하지 않는다고 보도했다.

[밀라노 로이터=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 지난 2월 6일 밀라노 산 시로 스타디움에서 열린 2026 밀라노-코르티나 동계 올림픽 개막식에서 올림픽 오륜기 주변으로 화려한 불꽃놀이가 펼쳐지고 있다. 2026.02.07 photo@newspim.com

IPC는 지난달 러시아 선수 6명과 벨라루스 선수 4명에게 자국 국기를 들고 개회식에 참석할 수 있도록 허용했다. 이에 일부 국가는 항의 차원에서 선수단 또는 대표단을 개회식에 보내지 않기로 했다.

보이콧 움직임은 다른 유럽 국가로도 확산되는 분위기다. 영국과 프랑스 역시 정부 대표단을 개회식에 파견하지 않을 방침인 것으로 전해졌다.

IPC는 참가국 중 60% 미만이 완전한 선수단을 개막식에 보내지 않을 것으로 예상되고 있다. 하지만 IPC는 러시아와 벨라루스 선수들의 국기 사용 허용 결정이 정당하다는 입장을 유지하고 있다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 국제패럴림픽위원회(IPC) 앤드루 파슨스 위원장이 신년 인사 메시지를 발표하고 있다. [사진=IPC 유튜브 캡처] 2026.03.06 football1229@newspim.com

IPC는 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 두 국가에 대해 국제대회 개최 금지와 선수 자격 정지 징계를 내렸다. 이후 2023년 부분 정지로 완화됐고, 지난해 9월 서울 총회에서 회원 자격이 복권됐다. 이에 따라 이번 대회에서는 자국 국기 사용과 국가 연주가 모두 허용된다.

앤드루 파슨스 IPC 위원장은 "2022년 자격 정지 이후 여러 차례 투표를 거쳐 결정된 사안"이라며 "현재 상황을 면밀히 모니터링하며 대회와 패럴림픽 운동에 미칠 영향을 평가하고 있다"고 밝혔다.

한편 이번 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽은 대회 역사상 최대 규모이자 50주년을 맞는 대회로, 56개국 약 612명의 선수가 참가한다. 7일 오전 4시(한국시간) 개막식을 시작으로 15일까지 열흘간 진행된다.

