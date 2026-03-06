시흥오이도박물관 '근현대사박물관 협력망 지원사업' 선정

임병택 시장 "시흥 지역의 '매립'과 '간척'의 역사는 대한민국 근현대사의 한 단면"

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 시흥오이도박물관이 대한민국역사박물관이 주관하는 '2026년 근현대사박물관 협력망 지원사업'에 최종 선정돼 국비 1000만 원을 확보했다고 6일 밝혔다.

시흥오이도박물관 외관. [사진=시흥시]

시에 따르면 이번 사업은 문화체육관광부 산하 대한민국역사박물관이 전국 박물관을 대상으로 추진하는 공모사업으로, 올해는 전국 8개 관이 선정됐다. 국립 박물관과 지역 박물관 간 협력을 통해 근현대사 교육 기반을 확대하고, 지역 특성을 반영한 교육 콘텐츠를 발굴·확산하고자 추진된다.

시는 시화지구 개발과 산업단지 조성 등 지역의 변화상을 대한민국 근현대사 흐름과 연결해 해석하는 교육프로그램을 제시해 주목받았다.

선정에 따라 시흥오이도박물관은 오이도가 섬에서 육지로 변화한 지형적 특성과 어업ㆍ염업ㆍ공업화 등 근현대 생활상의 변화를 교육 소재로 활용해 '가족 참여형 지역사 연계 교육' 프로그램을 개발한다. 초등학생을 동반한 가족이 놀이를 통해 지역사를 자연스럽게 이해할 수 있도록 구성할 예정이다.

개발되는 교육프로그램은 보드게임과 결합한 참여형 수업 방식으로 운영된다. 활동지와 보드게임을 통합한 교구재를 제작해 교육 이후에도 가정에서 활용할 수 있도록 구성할 계획이다. 놀이를 통해 지역의 과거와 현재를 자연스럽게 이해하도록 설계해 학습 효과를 높인다는 방침이다.

3월부터 10월까지 콘텐츠 개발과 시범운영을 거쳐, 2027년 박물관 정규 교육 프로그램으로 확대 운영할 예정으로, 시는 사업 수행 과정에서 대한민국역사박물관과 콘텐츠 자문, 사업 추진 방향 공유를 통해 교육프로그램의 전문성과 완성도를 강화할 계획이다.

임병택 시흥시장은 "시흥 지역의 '매립'과 '간척'의 역사는 대한민국 근현대사의 한 단면"이라며, "이번 협력망 사업을 계기로 지역사와 대한민국 근현대사의 흐름을 연결하는 교육 모델을 지속적으로 운영해 확대해 나가겠다"라고 밝혔다.

