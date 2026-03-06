아이브 '뱅뱅', 3월1주차 지니뮤직 주간차트 1위

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 아이브가 26년 걸그룹 흥행을 주도하고 있다.

아이브의 정규 2집 선공개 곡 '뱅뱅'이 3월1주차(2월27일-3월5일) 지니뮤직 주간차트 1위를 차지했다. 아이브의 강렬한 에너지와 입체적인 일렉트로닉 사운드로 리스너들을 중독적인 매력에 빠지게 하는 '뱅뱅'은 3주 연속 지니뮤직 정상을 차지했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 아이브. [사진=스타쉽엔터테인먼트] 2026.02.23 moonddo00@newspim.com

2위는 키키의 '404 (뉴 에라)'가 차지했다. 키키만의 몸짓과 노래로 해방감과 자유를 선사하는 댄스곡으로 팬들의 뜨거운 사랑을 받고 있다. 3위는 화사의 '굿 굿바이', 4위는 우즈의 '드라우닝'이 차지했고, 한로로의 '사랑하게 될 거야'는 5위에 자리했다.

한편 지니뮤직 연령별 차트에서도 아이브와 키키의 인기 대결이 뜨겁다. 3월1주차 지니뮤직 10대차트에서는 키키의 '404(뉴 에라)'가 1위를 차지했고 20,30, 40대차트에서 아이브의 '뱅뱅'이 1위를 차지했다. 이어 50대 차트에서는 임영웅의 '순간을 영원처럼'이 1위에 올랐다.

KT지니뮤직 관계자는 "걸그룹 아이브 '뱅뱅'이 3월1주차 지니뮤직 주간차트를 최정상을 차지하며 3주 연속 최고 인기를 누리고 있다"며 "아이브에 이어 키키의 신곡도 최상위권에서 사랑받으며, 걸그룹 흥행이 다시 한번 찾아오고 있다"라고 말했다.

