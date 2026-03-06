부산 북구 주민들 "오태원, 구청 내 개인 쑥뜸방…주민감사청구 제기"

건강 이유로 쑥뜸방 설치 및 사용

공직자의 윤리 위반 감사청구 진행

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 북구 주민들이 오태원 북구청장의 '쑥뜸 시술방 논란'과 관련해 주민감사청구를 제기했다.

부산 북구 주민들과 노기섭 더불어민주당 북구청장 예비후보는 6일 오전 10시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "쑥뜸 시술방 논란 같은 일이 반복되지 않도록 북구 행정의 기준과 원칙을 바로 세우겠다"고 밝혔다.

앞서 오태원 북구천장은 건강상의 이유로 구청 내 개인 전용 '쑥뜸 시술방'을 만들어 이용해 온 것으로 알려졌다. 현재 쑥뜸 시술방은 철거된 상태다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 북구 주민들과 노기섭 더불어민주당 북구청장 예비후보(오른쪽 다섯번 째)가 6일 오전 10시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 오태원 북구청장의 쑥뜸 시술방 논란과 관련해 '오태원 북구청장은 사퇴하라'는 구호를 외치고 있다. 2026.03.06

이들은 "이번 사안은 공공청사의 공간이 사적으로 사용됐다는 의혹으로, 북구 행정의 신뢰를 근본부터 흔드는 문제"라며 "공직자는 공공의 권한을 위임받은 사람이다. 청사 내 공간이 개인 건강관리 목적의 쑥뜸방으로 사용됐다는 사실은 공직자의 공직윤리에 대한 심각한 문제"라고 직격했다.

그러면서 "자방자치는 주민의 신뢰 위에 서 있다. 공직자는 공적 권한을 사적으로 사용할 수 없다"며 "설령 일부 시설을 사비로 구입했다 하더라도 청사 공간 자체는 구민의 것"이라고 쓴소리를 던졌다.

이들은 주민감사청구를 제기하며 ▲공공청사 공간의 사적 이용 여부에 대한 감사 ▲예산 및 공적 자원(전기·냉난방·관리비 등) 사용 내역 조사 ▲근무시간 중 이용 여부 및 직무전념의무 위반 여부 확인 ▲시설 설치·철거 과정에서의 행정 절차 적법성 검증 ▲관련 책임자에 대한 명확한 책임 규명을 요구했다.

이들은 "오늘 주민감사청구는 노기섭, 이해남, 손민정 외 북구 주민 206명의 서명으로 진행된다"면서 "북구 행정을 바로 세우는 계기가 돼야 한다. 이러한 잘못된 행태들이 누적돼 지금까지 북구의 발전을 가로막았다. 이번 주민감사청구가 제대로 된 북구를 만드는 출발점이 돼야 한다"고 목소리를 높였다.

