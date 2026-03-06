임형석 전남도의원 "전남도, 광역시설보다 프로그램 지원 집중해야"

"시설 유지관리 비용도 문제…전남도, '하드웨어 사업' 지양 필요"

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 지역 이용 한계가 명확한 광역시설 위주의 사업에서 벗어나 시군 시설을 활용한 프로그램 중심 지원으로 정책 방향을 전환해야 한다는 지적이 제기됐다.

임형석 전남도의원(더불어민주당)은 지난 5일 열린 전남도의회 제397회 임시회 예산결산특별위원회 회의에서 황기연 행정부지사를 상대로 "현재 전남 동부권과 서부권에 추진 중인 전남청년비전센터 사업은 이용 접근성에 지역적 한계가 따른다"고 지적했다.

전남도의회 제397회 임시회 예산결산특별위원회 회의에서 임형석(오른쪽)의원이 황기연 행정부지사에게 질문하고 있다. [사진=전남도의회] 2026.03.06 ej7648@newspim.com

임 의원은 "예를 들어 나주에 위치한 전남장애인복지관을 광양의 장애인이 실제로 이용하기 어렵듯이 광역 단위 시설은 이용 편차가 발생한다"며 "전남도는 앞으로 이러한 하드웨어 중심 사업을 지양하고 지역별 프로그램 지원에 초점을 맞춰야 한다"고 강조했다.

그는 "대부분의 시군은 이미 복지관이나 센터 등 기본 공간 인프라를 갖추고 있다"며 "도는 기존 시설을 적극 활용해 지역에서 접하기 어려운 차별화된 프로그램을 운영하는 방향으로 전환하는 것이 효율적"이라고 말했다.

임 의원은 또 "시군이 정부나 도 공모로 시설을 확보한 뒤 운영비 부담에 시달리는 경우가 많다"며 "시설이 늘어날수록 유지·관리 비용도 증가하는 만큼 장기적인 계획 아래 공모사업 방향을 재점검해야 한다"고 주문했다.

이에 대해 황기연 행정부지사는 "의원님의 지적에 전적으로 공감한다"며 "앞으로 도 차원의 신규 시설은 기존 시군과 차별성을 갖추고, 실질적 프로그램 효과를 낼 수 있도록 추진하겠다"고 답했다.

