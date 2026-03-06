전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.06 (금)
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

[MLS] 손흥민 2도움에 퇴장 2개 유도…'할리우드 액션' 논란도

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 미국 메이저리그사커(MLS) LAFC 손흥민이 2도움에 2명 퇴장 유도로 팀 승리를 이끌었다. 하지만 '할리우드 액션' 논란에 휩싸였다.

손흥민은 1일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 쉘 에너지 스타디움에서 열린 2라운드 휴스턴 다이너모와 원정 경기에서 2도움을 기록하며 LAFC의 2-0 승리를 이끌었다.

[휴스턴 로이터=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 손흥민이 1일 휴스턴 원정에서 아구스틴 보우사트의 수비를 따돌리며 드리블하고 있다. 2026.03.01 zangpabo@newspim.com

공격 포인트 외에도 2명의 퇴장도 유도했다. 그런데 퇴장 유도 과정에서 손흥민이 힐리우드 액션을 했다는 주장이 제기됐다.

첫 번째 퇴장은 전반 추가시간에 나왔다. 휴스턴 수비수 안토니오 카를루스가 공을 받은 손흥민을 뒤에서 가격했다. 이 과정에서 카를루스는 손흥민의 왼쪽 아킬레스건을 밟았다. 주심은 곧바로 레드카드를 꺼냈다. 휴스턴 선수들은 항의했지만, 판정은 번복되지 않았다.

당시 손흥민은 고통을 호소하며 한동안 자리에서 일어나지 못했다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 3개월 앞둔 상황인 만큼 한국 팬들은 놀랄 수밖에 없었다. 다행히 손흥민은 남은 경기를 풀타임 소화했다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = LAFC 손흥민이 1일 휴스턴과의 MLS 2라운드 경기에서 아킬레스건을 가격당한 후 고통을 호소하고 있다. [사진=쿠팡플레이 유튜브 캡처] 2026.03.06 football1229@newspim.com

후반 31분에는 또 한 번 퇴장이 나왔다. 후방 패스를 받아 문전으로 쇄도하던 손흥민을 휴스턴 미드필더 아구스틴 부자트가 팔로 잡아끌었다. 손흥민 앞에는 골키퍼만 남아 있는 상황이었다. 주심은 명백한 득점 기회를 저지한 것으로 판단해 레드카드를 빼들었다.

이후 MLS 사무국은 4일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 카를루스와 부자트 징계에게 "위험한 행동을 했고, 제때 그라운드를 떠나지 않았다"며 벌금을 부과했다고 발표했다.

하지만 경기 후 손흥민의 반응을 두고 일부 현지 매체와 팬들 사이에서 '할리우드 액션' 논란이 제기됐다. 손흥민이 첫 번째 퇴장 유도 상황에서 과장된 몸짓을 보였다는 주장이다. 휴스턴의 벤 올슨 감독은 "카를루스의 퇴장은 과한 판정이었다. 경고 수준"이라며 공개적으로 불만을 토로했다.

반면 LAFC의 마르크 도스 산토스 감독은 "손흥민의 다리에 접촉 자국이 남았다. 매우 위험한 플레이였다"며 반박했다.

한편 손흥민은 통증에도 경기를 끝까지 마쳤고 2도움을 기록하며 팀 승리를 이끌었다.

[휴스턴 로이터=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 스테픈 유스타키오가 1일 휴스턴 원정에서 후반 37분 2-0을 만드는 쐐기골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 2026.03.01 zangpabo@newspim.com

이 승리로 LAFC는 휴스턴 원정에서 값진 승점 3을 챙겼다. 손흥민은 오는 8일 댈러스를 상대로 시즌 첫 골을 노린다.

football1229@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동