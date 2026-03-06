"매트리스도 가전매장서 산다"…소노시즌, 오프라인 숍인숍 확대

전체기사 최신뉴스 GAM
다음달까지 호텔 베딩 풀세트·베개류 최대 70% 할인

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = ㈜소노스퀘어가 전개하는 라이프스타일 브랜드 소노시즌(SONOSEASON)이 봄을 맞아 오프라인 접점을 확대하고 있다.

소노시즌은 서울, 부산 주요 거점에 숍인숍(Shop-in-shop) 형태 오프라인 매장을 잇따라 오픈하며 소비자 접점 강화에 나섰다고 6일 밝혔다. 

롯데하이마트 잠실점 소노시즌 브랜드관 내부 전경. [사진=소노시즌 제공] nrd@newspim.com

소노시즌은 이사, 결혼 등을 앞두고 가전과 가구를 한 번에 구매하고자 하는 고객들의 니즈를 공략해 지난해부터 대형 가전 매장 내 숍인숍을 확대하고 있다. 지난달에도 롯데하이마트 잠실점에 소노시즌 브랜드관 입점을 완료했으며, 지난 3일에는 부산 해운대구에 위치한 삼성스토어에 부산지역 첫 소노시즌 직영매장을 열었다. 두 곳 모두 유동인구가 많고 다양한 편의시설이 밀집한 핵심 상권에 위치해 지역 주민은 물론 신혼부부 및 이사 수요 고객 등 다양한 고객층의 방문이 이어질 것으로 기대된다.

소노시즌의 신규 매장들은 브랜드 가치와 제품을 직접 경험해 볼 수 있는 공간으로 조성됐다. 특히 '시그니처 메모리폼 매트리스', '센세이션 메모리폼 매트리스'를 비롯한 독일산 프리미엄 메모리폼 매트리스와 프레임, 베개, 침구 등 소노시즌의 다양한 제품 라인업을 선보였다. 또 전문 상담직원이 상주, 고객별 맞춤 제품을 제안하는 1대 1 상담 서비스 운영한다.

롯데하이마트 잠실점 소노시즌 브랜드관에서는 롯데하이마트의 매트리스 구독 서비스도 제공한다. 해당 서비스 이용 시 36개월간 월 구독 형태로 제품 관리와 케어 서비스까지 누릴 수 있다.

소노시즌은 매장 오픈을 기념해 오는 4월까지 프로모션을 전개한다. 롯데하이마트 잠실점 소노시즌 브랜드관과 소노시즌 해운대점 모두 호텔 베딩 풀세트는 70%, 그 외 베개류는 최대 50% 할인한다.

소노시즌 해운대점 내부 전경 [사진=소노시즌 제공] nrd@newspim.com

소노시즌 해운대점에서는 단독 프로모션도 마련했다. 먼저 전 제품 일시불 구매 시 추가 10% 할인, 탈취제 '피톤치드 리츄얼 스프레이' 구매 시 50% 할인을 제공한다. 

또 매트리스 구매 고객 대상 '그래피놀 호텔 이불 속통'을 증정하고 방수커버와 룸앤패브릭 탈취제 '피톤치드 리츄얼 스프레이'를 사은품으로 제공한다. 이 외에 구매 금액대 별로 베개, 패드, 호텔 베딩 풀세트 등을, 방문 상담 고객에게 '피톤치드 리츄얼 물티슈' 휴대용 제품을 선물할 예정이다.

소노시즌 관계자는 "접근성이 좋은 가전 전문 매장을 통해 전국 여러 지역으로 고객 접점을 넓히며 소노시즌 브랜드와 제품을 경험할 수 있는 기회를 제공하고 있다"며 "앞으로도 고객 소통을 강화할 수 있는 다양한 형태의 오프라인 채널을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

nrd@newspim.com

