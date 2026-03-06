전체기사 최신뉴스 GAM
메가MGC커피, 이번엔 '컵치킨'…카페 메뉴의 경계 허문다

기사입력 :

최종수정 :

사세와 협업해 6개월 개발…4천 원대 가성비로 1.5인분 구성
컵떡볶이·컵빙수 이어 컵치킨…'현대적 골목문화' 콘셉트 메뉴 확장

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 메가MGC커피는 지난달 25일부터 신메뉴 '엠지씨네 양념 컵치킨'을 선출시하며 온라인상에서 화제를 모으고 있다. 커피 전문점에서 치킨 메뉴를 선보였다는 점이 소비자들의 관심을 끌며 SNS와 온라인 커뮤니티에서도 다양한 반응이 이어지고 있다.

6일 메가MGC커피에 따르면 SNS와 온라인 커뮤니티에서는 "이러다 진짜 메가MGC커피가 치킨집 오픈하는 것 아니냐", "카페에서 치킨이라니 신선하다"는 반응이 나오며 호기심을 자극하는 분위기다. 기존 커피 중심의 카페 메뉴에서 벗어난 이색 시도가 브랜드 화제성을 높이고 있다는 평가가 나온다.

메가MGC커피가 봄 시즌 메뉴로 선 출시한 '엠지씨네 양념 컵치킨'. [사진=메가MGC커피 제공]

'엠지씨네 양념 컵치킨'은 홈치킨 브랜드 사세와 약 6개월간의 협업을 통해 개발된 메뉴다. 닭다리살 순살을 사용해 '겉바속촉' 식감을 구현했으며, 매콤달콤한 양념에 바삭쫄깃한 떡을 더해 전문점 수준의 맛을 완성했다. 고물가 시대에 1인 가구와 나들이객도 부담 없이 즐길 수 있도록 4천 원대 가격과 1.5인분의 넉넉한 양을 구성해 가성비를 강조했다.

메가MGC커피는 컵떡볶이, 컵빙수에 이어 컵치킨까지 선보이며 카페에서도 다양한 컵 디저트와 스낵 메뉴를 즐길 수 있도록 메뉴 라인업을 확대하고 있다. 회사 측은 이러한 행보에 '현대적인 골목 문화의 복원'이라는 브랜드 콘셉트가 담겨 있다고 설명했다. 어린 시절 동네 분식점이나 문방구 앞에서 느꼈던 친근한 즐거움을 전국 가맹점 인프라를 통해 더 높은 품질과 풍성한 양으로 재현하겠다는 취지다.

또한 이번 신메뉴는 가맹점 운영 효율성도 고려해 개발됐다. 조리 과정을 간소화해 매장의 제조 부담을 최소화하면서도 맛의 완성도를 높였으며, 품질 안정성과 운영 효율을 동시에 확보했다. 메가MGC커피는 오는 12일 정식 출시 이후 단품 및 세트 할인 등 다양한 프로모션을 진행할 예정이다.

메가MGC커피 관계자는 "'엠지씨네 양념 컵치킨'에 보내주신 고객들의 유쾌한 반응과 뜨거운 관심에 감사드린다"며 "앞으로도 고물가 시대에 고객들의 부담을 덜고 친구와 동료들이 편하게 모일 수 있는 '가장 가까운 행복의 공간'이 되기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

mkyo@newspim.com

