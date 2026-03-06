진주시, 내달 24~26일 '2026 아시아 이스포츠 대회' 개최

6종목 아시안게임 전초전 성격

K-컬처로 지역 문화·경제 활성화

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시는 아시아 7개국 150여 명이 참가하는 '2026 아시아 이스포츠 대회'를 4월 24일부터 26일까지 진주실내체육관에서 개최한다고 6일 밝혔다.

문화체육관광부 주최, 한국e스포츠협회·경남도·진주시 공동 주관 행사로 한국·중국·일본·베트남·태국·필리핀·몽골 선수단이 출전한다.

진주시, '2026 아시아 이스포츠대회' 포스터[사진=진주시] 2026.03.06

배틀그라운드 모바일, 이풋볼 시리즈, 이터널 리턴, 스트리트 파이터 6, 철권 8, 킹 오브 파이터즈 XV 등 6개 종목으로 경기를 펼친다.

각국은 국내 선발전을 통해 국가대표를 확정하며, '2026 아이치·나고야 아시안게임' 전초전 성격으로 아시아 이스포츠 경쟁력을 점검한다.

진주시는 대회를 'K-컬처 페스티벌'로 확대해 문화 교류, 체험 프로그램, 코스프레 퍼레이드 등 부대행사를 운영하고, 사전 '진주시장배 전국 아마추어 이스포츠대회'를 통해 분위기를 조성한다.

지역 상권 연계 프로그램으로 구도심 활성화와 경제 상승효과를 창출한다. 경상국립대 등 유관기관과 협력해 준비를 추진 중이다.

시 관계자는 "대회 일정·종목·참가국이 확정되며 준비가 구체화하고 있다"며 "이스포츠와 지역 문화를 결합한 K-컬처 페스티벌로 아시아 이스포츠 중심도시 도약의 발판을 마련하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com