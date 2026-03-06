전체기사 최신뉴스 GAM
서울대공원, 봄 손님 맞이 준비 완료…수목 세척·봄꽃 식재

매력정원 44개소 조성 예정

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울대공원이 봄을 맞아 관람객을 위해 공원정비에 나섰다. 

6일 서울시에 따르면 서울대공원은 겨우내 수목 잎과 가지에 쌓인 미세먼지와 각종 오염물질을 제거하는 수목 세척작업을 마친 상태다. 이번 작업은 관람객의 필수코스인 코끼리열차길의 벚나무, 느티나무 등 총 983주의 수목과 동물원 내 겹벚나무 84주를 대상으로 진행됐다.

서울대공원 매력정원 [사진=서울시]

이를 통해 광합성을 돕고 건강한 생육환경을 조성함으로써 봄철 황사와 초미세먼지 발생에 대비해 수목 표면의 오염원을 선제적으로 제거하고 공원 환경 개선과 대기질 향상에도 기여할 것으로 기대된다.

서울대공원 테마가든도 개화 준비에 나섰다. 추위를 막아주던 비닐가림막을 걷어내고, 건강한 꽃을 피워내기 위해 거름 500포를 줘 영양 공급에 정성을 들이고 있다. 간격 조절, 이식 작업, 곁순따기 등 봄맞이 준비가 한창이다.

관람객들에게 다채로운 계절 경관을 선사하기 위한 봄꽃 식재도 추진한다. 입구숲 등 주요 산책로, 식물원 야외주제원, 테마가든, 매력정원, 녹지대 곳곳에 대표적인 봄꽃인 튤립, 수선화, 데이지 등 1만1000본을 식재한다. 추가로 꽃양귀비, 보라유채 등 꽃씨를 파종할 계획이다.

올해는 2021년부터 추진해 온 매력정원 조성을 더욱 확대한다. 동물원 맹수사 일대에 가로수 공분에 기존 보호판 대신 다양한 패턴의 꽃과 나무를 식재하여 동물원 관람에 매력정원의 풍성함을 더한 한뼘정원(30개소), 시민이 직접 정원을 조성하고 전시하는 시민참여정원(12개소) 등 총 44개소의 매력정원 조성한다.

봄철을 맞아 서울대공원의 노고수로 자란 느티나무, 백합나무, 버즘나무들의 위험가지, 고사목 등도 일제 정비하했다.

추운 겨울 계속되는 폭설, 봄철 미세먼지 등으로 모래놀이터 내 각종 유해 물질로부터 어린이를 보호하고 이용자에게 쾌적한 공원환경을 제공하기 위해 모래놀이터 3개소에 대하여 오존수 살균 모래소독 및 놀이기구 고압세척 작업을 병행한다.

3월 중 살균 소독한 모래놀이터 3곳을 대상으로 중금속 및 기생충란 검사를 마쳐 환경안전관리 기준에 적합한 안전한 어린이 활동공간으로 유지 및 관리할 방침이다.

박진순 서울대공원장은 "추운 겨울을 지나 따뜻한 봄을 맞이하여 아이들과 이용객들이 안심하고 힐링할 수 있는 공원환경을 조성하기 위해 최선을 다할 것"이라며 "시민들이 다시 찾아온 서울대공원의 봄을 만끽하며 일상의 활력을 되찾길 바란다"고 말했다.

100wins@newspim.com

