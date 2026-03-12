(목요일·음력 1월24일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 3월12일(목요일·음력 1월24일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
|
|
◆ 쥐띠(子)
60년생 : 미리 앞서가는 것보다 뒤에 남는 것이 좋겠다.
72년생 : 다시 시작하면 좋은 결과가 있겠다.
84년생 : 준비한 대로 모든 것을 쏟아 넣겠다.
96년생 : 어렵던 일이 쉽게 풀려나갈 수 있겠다.
|
|
◆ 소띠(丑)
61년생 : 소신대로 행동하는 것이 답이겠다.
73년생 : 힘 있게 하는 것이 좋겠다.
85년생 : 많은 이익이 생길 수 있겠다.
97년생 : 혼자하지 말고 둘이 하는 것이 좋겠다.
|
|
◆ 범띠(寅)
62년생 : 일이 풀려나가겠다.
74년생 : 격정적인 사랑을 하겠다.
86년생 : 곤란한 상황을 벗어나겠다.
98년생 : 새로운 인연을 쌓아 가겠다.
|
|
◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 지나치면 부족함만 못하겠다.
75년생 : 귀 기울이는 것이 좋겠다.
87년생 : 곤경에 빠질 수도 있겠다.
99년생 : 주변으로부터 부러움을 사겠다.
|
|
◆ 용띠(辰)
64년생 : 멀리서 좋은 소식이 들려오겠다.
76년생 : 결과에 매우 만족하겠다.
88년생 : 다시 사랑하는 관계로 발전하겠다.
00년생 : 빠르게 대처하는 것이 좋겠다.
|
|
◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 좋은 기회가 생기겠다.
77년생 : 귀인을 만나 도움을 받겠다.
89년생 : 아주 좋은 사람을 만날 수 있겠다.
01년생 : 좋은 사람을 만나 좋은 사랑을 하겠다.
|
|
◆ 말띠(午)
66년생 : 좋은 사람 만나 돈을 벌겠다.
78년생 : 결정적 한 방을 먹일 수 있겠다.
90년생 : 원하는 성과를 얻을 수 있겠다.
02년생 : 배신의 아이콘을 만날 수 있겠다.
|
|
◆ 양띠(未)
67년생 : 말없이 침묵하는 것이 승리를 보장하겠다.
79년생 : 기분대로 행하면 탈이 생기겠다.
91년생 : 돈 욕심을 내면 오히려 돈이 나가겠다.
03년생 : 웃음 지으면 눈물을 감출 수 있겠다.
|
|
◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 다시없는 기회가 찾아오겠다.
80년생 : 소신을 굽히지 않는 것이 좋겠다.
92년생 : 지금이 기회이니 잡는 것이 좋겠다.
04년생 : 굳게 마음을 먹어야 위기를 극복할 수 있겠다.
|
|
◆ 닭띠(酉)
69년생 : 돈이 올 때까지 기다리는 것이 좋겠다.
81년생 : 원했던 일이 성사될 수 있겠다.
93년생 : 재물 관련 좋은 소식이 있겠다.
05년생 : 사람을 우선시하는 생각이 필요하겠다.
|
|
◆ 개띠(戌)
70년생 : 돈 문제로 곤란을 겪을 수 있겠다.
82년생 : 좋은 사람 만나 사랑하겠다.
94년생 : 다시 자신의 본래 위치를 찾을 수 있겠다.
|
|
◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 흔들리지 말아야 하겠다.
83년생 : 깊은 생각을 하게 하는 일이 생기겠다.
95년생 : 사랑하는 사람을 만날 수 있겠다.