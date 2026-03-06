전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.06 (금)
KYD 디데이
부동산 건설

속보

더보기

"사장 공석 때문?"...LH, 임직원 비위 징계건수 전년比 73% 급증

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

금품 수수부터 근태 조작까지
LH 지난해 임직원 징계처분 76건 달해
"조직 분리 개혁 시급"

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 과거 투기 사태 이후 강도 높은 쇄신을 약속했던 한국토지주택공사(LH) 내부에서 여전히 비위 문제가 이어지고 있는 것으로 나타났다. 지난해 내부 징계 건수가 증가한 데 이어 금품 수수 등 중대 비위 사례도 끊이지 않으면서 조직 기강 해이에 대한 우려가 커지고 있다.

이에 따라 LH에 대한 보다 강도 높은 개혁이 필요하다는 지적도 제기된다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 중징계 비율 13% 넘겨… 깐깐해진 규정에도 도덕적 해이 '여전'

6일 공공기관 경영정보 공개시스템(알리오)에 따르면 지난해 발생한 LH 임직원 징계 처분은 총 76건으로 전년(44건) 대비 72.7% 증가했다.

사유별로는 '취업규칙 위반(등 포함)'이 29건으로 전체의 38.2%를 차지해 가장 많았다. 이어 '임직원 행동강령 위반(등 포함)'이 13건(17.1%)으로 뒤를 이었고 ▲'품위유지의무 위반' 11건(14.5%) ▲'재산등록 성실의무 위반' 8건(10.5%) ▲'업무직원 운영지침 등 위반' 8건(10.5%) 순으로 집계됐다.

최고 수위 처분인 파면과 해임 등 중징계는 10건으로 전체의 13.7%에 달했다. 지난해 1분기에는 사회적 공분을 샀던 '무량판 적용단지 전수조사 미흡'과 관련해 강등 처분이 내려진 특이 사례도 포함됐다. 직무 관련 범죄나 정도가 무거운 성비위가 사법 조치로 이어진 고발 건수도 3건 존재했다. 이들은 모두 임직원 행동강령을 위반해 파면 처리됐다. 

현재 공사의 징계 등급은 파면, 해임, 강등, 정직, 감봉, 견책 등 6단계로 나뉜다. 파면과 해임 모두 직원을 강제 퇴직시키는 중징계지만 퇴직 후 불이익 강도에 차이가 있다. 파면을 당하면 퇴직급여액이 최대 절반까지 깎이고 향후 5년간 공공기관 재취업이 엄격히 통제된다. 해임은 뇌물 수수나 공금 횡령 등 특정 비위가 아닐 경우 원칙적으로 퇴직금을 전액 받을 수 있으며, 공공기관 재취업 제한 기간도 3년으로 파면보다 짧다.

실제 징계 사례를 살펴보면 직원 A씨는 직무 관련자로부터 금품을 수수해 징계를 받았다. 다른 직원 B씨는 근무지 내 출장을 핑계로 개인 용무를 보거나 업무용 차량을 사적으로 유용했고, 시간 외 근무를 달아둔 채 식사를 이유로 자리를 비우는 등 근태 관리 부적정 사유로 철퇴를 맞았다.

2023년과 2024년 징계 건수는 각각 44건과 50건으로, 부동산 투기 사태 이후 깐깐해진 내부 규정과 감사 결과가 반영돼 징계 규모가 일정 수준을 유지해 왔다. 지난해 징계가 급증한 것은 그간 누적된 조직 내 기강 해이가 수치로 터져 나온 결과라는 분석이 지배적이다. 전 직원을 대상으로 도입된 재산등록 시스템의 영향으로 성실의무 위반 적발이 늘어난 점도 전체 건수를 끌어올린 요인으로 작용했다.

업계 관계자는 "연이은 논란 속에서 내부 감사 및 징계 기준이 엄격해져 과거에는 경고나 주의에 그쳤을 사안들도 정식 징계로 이어지는 추세"라면서도 "직장 내 괴롭힘이나 행동강령 위반 등 기본적인 윤리 의식 결여에서 비롯된 징계가 끊이지 않아 근본적인 체질 개선은 아직 요원하다는 얘기가 나온다"고 말했다.

◆ 윤리경영 노력 알지만…땜질식 처방 넘어 개혁 목소리 높아

LH는 2024년 정부업무평가 경영실적평가 윤리경영 부문에서도 지적을 받았다. 구체적으로 ▲청렴도 향상을 위한 체계적이고 실효성 있는 개선 방안 필요 ▲규정 준수와 실제 행동 간의 간극 축소를 위한 윤리경영 문화 구축 ▲부패실태평가 감점 증가에 따른 제도적 보완 ▲고위직 관리방안 실효성 검증 ▲부동산 이해충돌 방지 실질적 노력 보완 ▲직장 내 괴롭힘 및 성비위 해결을 위한 강력한 예방·교육 프로그램 및 체계적 대응 등을 개선하라는 지시가 내려왔다.

LH는 '청렴도 1등급' 달성을 전사적 경영목표로 내세우며 기관장 주도의 윤리경영 체계 확립에 열을 올리고 있다. 2024년 6월 기획재정부 윤리표준모델을 반영한 '청렴윤리경영 통합매뉴얼'을 만들었고, 4대 핵심위험을 묶어 집중 관리 중이다. 

고위직 99%를 포함한 8689명이 청렴 교육을 이수하는 등 조직 체질 개선을 위해 노력하고 있다. 생성형 AI를 접목한 청렴윤리 상담시스템을 도입, 지난해 기준 신고 및 상담 건수가 전년 대비 2.3배 늘어난 73건을 기록하기도 했다. LH 관계자는 "청렴과 공정을 기반으로 한 투명한 기업문화를 확산시키고 있다"며 "다양한 신고제도와 성과지표를 도입해 조직 전반의 윤리의식과 책임경영을 강화해 나가겠다"고 해명했다.

무주택 서민과 취약계층을 위해 공공주택을 공급하고 국토를 효율적으로 이용해야 하는 막중한 임무를 띤 만큼, 기강 해이에 더욱 엄격한 잣대를 대야 한다는 지적이 쏟아진다.

배관표 충남대 국가정책대학원 교수는 "공기업 윤리경영은 지속가능한 경영활동의 필수적 요소로 현대 행정에서 그 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "단순한 청렴도 수준을 넘어 조직의 사업 성과에도 긍정적 영향을 줄 수 있는 만큼 경영진의 적극적 활동이 특히 중요하다"고 진단했다.

일각에서는 조직 기강 점검에 앞서 지난해부터 정부가 추진해온 전반적 개혁이 먼저라는 목소리도 나온다. 현재 토지와 주택을 공급하는 토지주택개발공사와 이를 넘겨받아 관리하는 토지주택은행(가칭)으로 LH를 쪼개는 방안이 유력하게 거론된다. 공공임대에서 발생한 빚을 토지주택은행으로 넘겨 재무 건전성을 확보하고 주택 공급 속도를 끌어올리겠다는 복안이다.

경제정의실천시민연합 토지주택위원회 관계자는 "LH가 국민의 신뢰를 잃어버린 만큼 주택공급 정책에서 배제하고 개혁에 전념을 다하도록 묶어둬야 한다"며 "제대로 된 개혁 없이 대규모 공급정책 추진을 강행한다면 지금까지처럼 실패를 반복할 가능성이 크다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
코스피 9.6%·코스닥 14% 상승 [서울=뉴스핌] 윤채영 기자 = 코스피·코스닥 지수가 5일 역대급 상승률을 기록하며 마감했다. 코스피는 2008년 이후 최고 상승률을, 코스닥은 역대 최고 상승률을 기록했다. 한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 490.36포인트(9.63%) 오른 5583.90에 마감했다. 개인은 1조7919억원 순매수했고, 외국인과 기관은 각각 1445억원, 1조7141억원 순매도했다. [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 뉴욕증시가 美·이란 접촉설에 반등한 가운데 5일 오전 코스피가 전장 종가보다 579.64 포인트(11.38%) 상승하며 5673.18로, 코스닥은 101.55포인트(10.38%) 상승한 1079.99로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 전장 대비 15.20원 하락한 1461.00원에 주간거래를 시작했다. 2026.03.05 yym58@newspim.com 코스피는 이날 장중 한때 5700선을 돌파하며 12% 가까이 급등하기도 했다. 이날 오전 10시 20분 기준 608.23포인트(11.94%) 오른 5701.77에 거래됐다. 시가총액 상위 종목 대부분이 이날 대폭 올랐다. 삼성전자(11.27%), SK하이닉스(10.84%), 현대차(9.38%), 삼성전자우(12.02%), LG에너지솔루션(6.91%), 삼성바이오로직스(8.64%), SK스퀘어(11.64%), 한화에어로스페이스(4.38%), 기아(6.19%), HD현대중공업(9.39%) 등이 상승했다. 코스닥 지수도 동반 상승했다. 코스닥 지수는 전 거래일 대비 137.97포인트(14.10%) 오른 1116.41에 거래를 마쳤다. 개인은 1조5530억원 팔아치웠고, 외국인과 개인은 각각 8319억원, 7417억원 사들였다. 코스닥 종목별로는 에코프로(20.18%), 알테오젠(11.60%), 에코프로비엠(16.55%), 삼천당제약(22.95%), 레인보우로보틱스(18.47%), 에이비엘바이오(15.04%), 리노공업(18.53%), 코오롱티슈진(12.29%), 리가켐바이오(16.06%), HLB(10.07%) 등이 상승했다. 이날 장 초반 급등세로 매수 사이드카가 발동됐다. 코스피 시장에서는 오전 9시 6분 매수 사이드카가 발동됐으며 올해 들어 여섯 번째 발동이다. 코스닥 시장에서도 올해 네 번째 사이드카가 발동됐다. 매수 사이드카는 선물가격이 급등하거나 급락할 때 프로그램 매매를 일시적으로 제한해 시장 충격을 완화하기 위한 장치다. 코스피 시장에서는 코스피200 선물 가격이 전일 대비 5% 이상 변동한 상태가 1분 이상 지속될 경우 발동되며, 발동 시 프로그램 매매 호가 효력이 5분간 정지된다. 이날 국내 증시 급등은 미국·이란 전쟁이 조기에 종식될 것이라는 기대감이 커지면서 미국 3대 지수가 상승 마감한 영향으로 풀이된다. 국제유가 상승세가 둔화된 점도 투자심리 회복에 영향을 미쳤다. 코스피200 야간선물도 상한가(8%)로 마감하며 장 시작 전부터 국내 증시 반등 기대감을 키웠다. 이경민, 정해창 대신증권 연구원은 "외부적으로는 미국과 이란 모두 강경한 태도를 보이고 있으나 대내외적 상황과 물밑접촉 가능성을 고려할 때 사태의 장기화 가능성이 높지 않다는 전망이 다시 힘을 얻는 중"이라며 "전일 저점 형성 이후 순매수 전환된 외국인의 매수가 오늘까지 이어졌고, 개인의 저가매수세가 강화됐다"고 설명했다. 한지영 키움증권 연구원은 "대형 악재로 서킷브레이커까지 발동될 정도의 폭락이 발생했지만 시장 참여자들이 이를 저가 매수 기회로 인식하며 증시 회복력이 나타나고 있다"며 "현재는 매도보다는 매수 대응이 유효한 구간"이라고 말했다. ycy1486@newspim.com 2026-03-05 16:02
사진
눈·비 그친 뒤 주말 '꽃샘추위' [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 금요일인인 오는 6일까지 이어지는 눈·비가 그친 뒤 주말에는 기온이 뚝 떨어지며 꽃샘추위가 이어질 전망이다. 5일 기상청 정례브리핑에 따르면 이날 늦은 오후부터 전국에 내리는 비는 하루 뒤인 오는 6일 오전 대부분 지역에 그칠 전망이다. 강원 산지 등 일부 지역에서는 비 대신 최대 15cm 이상 눈이 내릴 가능성도 있다. [사진=기상청] 비와 눈이 그친 뒤 6일 오후부터는 북서쪽에서 찬 공기가 강하게 내려오면서 전국에 강한 바람이 분다. 먼바다와 제주도 해상을 중심으로 풍랑특보가 발효될 가능성이 있다. 도로 상황도 악화할 전망이다. 지역과 해발고도에 따라 빗길 또는 빙판길이 예상된다. 주말인 오는 7~8일은 한반도가 고기압 영향권에 들면서 전국이 대체로 맑겠다. 다만 6일 강수 이후 내려온 찬 공기가 머물면서 주말 기온은 평년보다 다소 낮겠다. 바람까지 더해지며 체감온도는 더 낮겠다. 낮에는 일사가 강해 기온이 오르지만 밤에는 복사냉각으로 기온이 큰 폭으로 떨어져 일교차가 15도 안팎까지 벌어지는 곳도 있겠다. 내륙을 중심으로는 아침 기온이 영하로 내려가 서리가 내리는 곳이 있겠다. 얼름이 녹는 시기인 만큼 지반과 공사장, 절개지 주변 안전사고도 주의해야 한다. calebcao@newspim.com 2026-03-05 13:08

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동