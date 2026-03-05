[내일날씨] 전국 흐리고 오전까지 눈비...미세먼지 '나쁨'

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 6일인 금요일은 전국이 대체로 흐리고 눈비가 내릴 전망이다.
5일 기상청에 따르면 이날 늦은 오후부터 내리는 눈비는 수도권에서 오는 6일 새벽까지 계속될 전망이다. 나머지 지역에서는 눈비가 오는 6일 오전까지 이어진다.
예상 적설량은 강원산지 5∼10㎝(최고 15㎝ 이상), 강원내륙 3∼8㎝, 경기북부·경기남동부·충북북부 1∼5㎝다. 충북중부·충북남부·세종·충남북부·전북동부 1∼3㎝, 대전·충남남부·전남동부내륙(지리산부근)·경북북동산지·경남서부내륙(지리산부근)·울릉도·독도·제주산지 1㎝ 안팎, 서울·인천·경기남서부 1㎝ 미만이 될 전망이다.
미세먼지는 서울·경기 북부·경기 남부·강원 영서·대전·세종·충북·대구에서 '나쁨'수준을, 그 밖의 권역은 '보통' 수준을 나타내겠다.
아침 최저기온은 -2~9도로 전망된다. ▲서울 2도 ▲인천 1도 ▲춘천 1도 ▲강릉 5도 ▲대전 2도 ▲대구 6도 ▲전주 3도 ▲광주 3도 ▲부산 9도 ▲제주 7도 ▲울릉도·독도 5도이다.
낮 최고기온은 4∼14도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 6도 ▲인천 6도 ▲춘천 7도 ▲강릉 9도 ▲대전 8도 ▲대구 11도 ▲전주 7도 ▲광주 9도 ▲부산 14도 ▲제주 9도 ▲울릉도·독도 9도다.
바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m으로 전망된다.
