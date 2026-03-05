[내일날씨] 전국 흐리고 오전까지 눈비...미세먼지 '나쁨'

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 6일인 금요일은 전국이 대체로 흐리고 눈비가 내릴 전망이다.

5일 기상청에 따르면 이날 늦은 오후부터 내리는 눈비는 수도권에서 오는 6일 새벽까지 계속될 전망이다. 나머지 지역에서는 눈비가 오는 6일 오전까지 이어진다.

겨울비. [사진=뉴스핌 DB]

예상 적설량은 강원산지 5∼10㎝(최고 15㎝ 이상), 강원내륙 3∼8㎝, 경기북부·경기남동부·충북북부 1∼5㎝다. 충북중부·충북남부·세종·충남북부·전북동부 1∼3㎝, 대전·충남남부·전남동부내륙(지리산부근)·경북북동산지·경남서부내륙(지리산부근)·울릉도·독도·제주산지 1㎝ 안팎, 서울·인천·경기남서부 1㎝ 미만이 될 전망이다.

미세먼지는 서울·경기 북부·경기 남부·강원 영서·대전·세종·충북·대구에서 '나쁨'수준을, 그 밖의 권역은 '보통' 수준을 나타내겠다.

아침 최저기온은 -2~9도로 전망된다. ▲서울 2도 ▲인천 1도 ▲춘천 1도 ▲강릉 5도 ▲대전 2도 ▲대구 6도 ▲전주 3도 ▲광주 3도 ▲부산 9도 ▲제주 7도 ▲울릉도·독도 5도이다.

낮 최고기온은 4∼14도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 6도 ▲인천 6도 ▲춘천 7도 ▲강릉 9도 ▲대전 8도 ▲대구 11도 ▲전주 7도 ▲광주 9도 ▲부산 14도 ▲제주 9도 ▲울릉도·독도 9도다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m으로 전망된다.

