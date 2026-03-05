대구시, 교육부 '인재양성 부트캠프' 공모 선정…첨단인재 양성 속도

경북대·계명대 3개 과제 선정… 국비 총 213억 원 확보

경북대 AI·로봇 2개 분야 동시 선정, 계명대 인공지능 분야 선정

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구광역시는 교육부가 추진하는 '2026년 첨단산업 인재양성 부트캠프 사업' 공모에 경북대학교와 계명대학교가 인공지능(AI) 및 로봇 분야에 최종 선정됐다고 5일 밝혔다.

'첨단산업 인재양성 부트캠프' 사업은 AI·로봇 등 급변하는 기술환경에 즉시 대응할 수 있는 첨단분야 실무형 전문인력 양성을 위해 대학과 기업이 협력해 운영하는 1년 이내의 단기 집중 교육과정으로, 교육부의 핵심 인재양성 사업이다.

올해는 피지컬 AI의 중요성이 증대됨에 따라 AI 분야 37개교, 로봇·미래차 분야 각 2개교 등 총 41개교가 선정됐다. 경북대와 계명대는 AI 및 로봇 분야에 선정돼 향후 5년간 국비 총 213억 원을 지원받는다.

경북대학교는 AI와 로봇 2개 분야에 동시에 선정됐다. AI 교육 인프라를 확충하고 지역산업 AI 전환을 이끌 핵심 인재를 양성하는 한편, 제조·물류·서비스 등 산업 수요와 직무 역량을 연계한 로봇 분야 특화 교육 모델을 운영할 계획이다.

대구시는 교육부 '인재양성 부트캠프' 공모에 선정돼 첨단인재 양성에 속도를 낸다. 2026.03.05

특히 올해 처음 신설된 로봇 분야는 전국에서 단 2개 대학만 선발하는 가운데 경북대가 수행대학으로 선정되면서 독보적인 교육 역량을 입증했다. 이는 지역 로봇 기업들의 경쟁력 강화에도 크게 기여할 것으로 기대된다.

계명대학교는 인공지능 분야에 선정됐다. 기업이 직면한 문제를 해결하는 '실증 기반 몰입형 AI 교육'과 산업 공동운영 모델을 도입하고, 교육-실증-취업을 연계한 실무형 인재양성 체계를 구축할 계획이다.

대구시는 그간 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)를 통해 대학·기업·지자체 간 협력 기반을 강화해 왔으며, 이번 부트캠프 사업 선정으로 지역 전략산업과 연계한 실무 중심 인재양성 체계 구축에 한층 탄력을 받을 것으로 기대하고 있다.

이은아 대구광역시 대학정책국장은 "이번 공모 선정은 대구시가 AI·로봇 중심의 인재양성 선도도시로 한 단계 도약하는 계기가 될 것"이라며 "대학·기업과 함께 협력해 교육-취업-정주로 이어지는 선순환 혁신생태계를 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

