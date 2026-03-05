최정호, 익산시장 출마 선언…대전환 플랫폼 출범

"멈춘 도시 아닌 구조 전환의 도시로"

경제·도시·삶 3대 대전환 전략 제시

[익산=뉴스핌] 고종승 기자 = 최정호 전 국토부 차관이 5일 익산시장 출마를 공식 선언하고 '최정호 익산대전환 시민연대플랫폼'을 출범했다.

최 예비후보는 이날 "지금은 익산 대전환의 골든타임"이라며 "멈춰선 익산을 다시 뛰게 하겠다"고 밝혔다. 이어 "익산은 관리의 도시에 머물 것인지, 구조를 바꾸는 대전환의 도시로 나아갈 것인지 선택의 기로에 서 있다"고 강조했다.

최정호 익산시장 예비후보가 5일 출마선언 기자회견을 갖고 있다.[사진=최정호 캠프]2026.03.05 lbs0964@newspim.com

그는 청년 인구 감소와 구도심 상권 위축, 산업 구조 정체를 구조적 위기로 진단하며 "단순한 침체가 아닌 구조적 정체인 만큼 관리가 아니라 대전환이 필요하다"고 말했다.

또한 이재명 정부의 국가균형발전 기조와 새만금 9조 원 규모 전략 투자 계획을 언급하며 "국가 전략을 익산 성장으로 연결하는 실행력이 중요하다"고 말했다.

중앙정부와 전북도에서 정책과 예산을 다뤄온 경험을 강점으로 내세우며 "익산이 전략을 설계하는 도시로 거듭나야 한다"고 덧붙였다.

최정호 익산대전환 시민연대플랫폼은 청년·상인·농업인·산업 종사자·학부모 등이 참여하는 시민 참여형 구조로 운영될 예정이다.

최 예비후보는 3대 대전환 전략도 제시했다. 경제 대전환을 통해 국가식품클러스터 2단계 완성과 혁신·글로벌 기업 유치로 산업 생태계를 재편하고, 도시 대전환으로 교통·물류 중심지 육성과 익산역·원도심 연계 혁신을 추진하겠다고 밝혔다.

아울러 "삶의 대전환을 통해 돌봄 사각지대 해소와 '성장배당', '햇빛배당'으로 성과가 시민 삶에 환원되는 구조를 만들겠다"며 "검증된 경험과 실행력으로 시민과 함께 익산의 새로운 미래를 열겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com