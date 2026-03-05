전주시, 신학기 대학가 찾아 청년정책 현장 홍보

전북대·전주대서 팝업부스 운영

청년문화예술패스·면접정장 대여 안내

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주시가 새학기 개강을 맞아 대학가를 직접 찾아 청년정책 홍보에 나섰다고 5일 밝혔다.

시는 지난 3~5일 전북대학교 대운동장과 전주대학교 학생회관에서 '전주시 청년정책 홍보부스'를 운영하고, 대학생을 대상으로 2026년 청년정책을 안내했다.

전주시가 새학기를 맞은 대학을 찾아 청년정책 홍보에 나섰다.[사진=전주시] 2026.03.05 lbs0964@newspim.com

이번 홍보는 전북대학교 총동아리연합회 및 전주대학교와 협력해 추진됐으며, 정책 소개와 함께 현장 의견을 수렴하는 소통 중심 프로그램으로 진행됐다.

시는 3일간 팝업부스를 통해 청년인재DB '청춘전집' 참여를 독려하고, '2026년 청년문화예술 패스'와 '청년 면접정장 무료 대여사업' 등 대학생 맞춤형 지원사업을 집중 안내했다.

또 전주 청년 온라인 플랫폼 '청정지대'와 청년센터 '청년이음전주'를 소개하며 정책 접근성을 높였다.

김은주 인구청년정책국장은 "대학생들이 필요한 정보를 적기에 접하고 정책에 쉽게 참여할 수 있도록 현장 홍보를 강화하고 있다"며 "청년과의 직접 소통을 확대해 체감도 높은 정책을 추진하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com