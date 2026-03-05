엔비디아 'GTC 2026' 오는 16일 개막…젠슨 황 기조연설 예고

美 새너제이에 전 세계 3만 명 이상 집결 전망

가속 컴퓨팅·피지컬 AI 등 혁신 기술 공개 예정

퍼플렉시티·오픈AI 등 산업별 핵심 리더 총출동

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 엔비디아가 세계 최대 AI 콘퍼런스 'GTC 2026'을 개최하고, 인공지능(AI)이 산업 전반의 필수 인프라로 자리 잡은 현주소를 조명한다. 전 세계 190여 개국에서 3만 명 이상이 참석하는 이번 행사에서 젠슨 황 최고경영자(CEO)는 기조연설을 통해 가속 컴퓨팅과 피지컬 AI 등 차세대 기술 로드맵을 제시할 예정이다.

엔비디아는 AI가 단일 기술을 넘어 모든 국가와 기업이 구축해야 할 핵심 기반 시설로 진화했음을 입증하는 이번 행사를 오는 16일부터 19일까지 개최한다고 5일 밝혔다.

젠슨 황 [사진=블룸버그]

젠슨 황 CEO는 행사 첫날 SAP 센터에서 기조연설을 진행하며 AI 팩토리, 에이전틱 시스템 등 전체 AI 스택에 걸친 혁신 기술을 소개한다. 이번 행사는 에너지부터 애플리케이션까지 5개 레이어로 구성된 'AI 5단 스택'의 협업이 어떻게 역사상 최대 규모의 인프라 확장을 주도하는지 상세히 다룬다.

행사 기간에는 1000개 이상의 세션이 마련돼 로보틱스, 디지털 트윈, 양자 컴퓨팅 등 폭넓은 주제를 심층 분석한다. 젠슨 황 CEO는 앤드리슨호로위츠(A16Z), 앨런 AI 연구소 등 주요 생태계 리더들과 함께 최첨단 오픈 프론티어 모델의 동향을 논의하는 토론회도 진행할 계획이다. 기조연설에 앞서 열리는 '프리게임 쇼'에는 퍼플렉시티, 랭체인, 미스트랄 AI 등 글로벌 리더들이 참여해 AI 인프라 구현을 위한 생태계 전반을 논의한다.

실무자를 위한 전문 교육과 스타트업 생태계 지원 프로그램도 병행된다. 개발자와 엔지니어들은 60개 이상의 실습형 랩과 현장 인증 프로그램을 통해 가속 컴퓨팅과 피지컬 AI 등 수요가 높은 기술을 습득할 수 있다. 또한 240개 이상의 엔비디아 인셉션 스타트업이 생성형 AI와 로보틱스 기술을 선보이며 전용 세션을 통해 창업자와 투자자들이 AI 산업 스택 전반의 혁신을 모색하는 기회도 제공된다.

이번 GTC 2026은 새너제이 시내 전역을 10개의 공간으로 구성된 'AI 캠퍼스'로 운영하며 글로벌 리더들과 지역 사회를 연결한다. 구글 딥마인드, 메타, 마이크로소프트, 오픈AI, 테슬라 등 산업별 주요 기업들이 대거 참석해 AI를 통한 생산성 혁신 사례를 공유한다. 아울러 150개 이상의 연구 포스터 발표를 통해 최첨단 연구 성과를 소개하고, 행사 마지막 날에는 학생과 일반 대중을 위한 '커뮤니티 데이'를 운영할 계획이다

