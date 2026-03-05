BYD, 쾰른 방송 오케스트라 내한 공연에 씨라이언7 의전차 지원

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = BYD코리아가 독일 명문 '쾰른 방송 오케스트라(WDR Sinfonieorchester köln)' 내한 공연을 맞아 공연 지휘자와 협연자를 위한 의전 차량으로 순수 전기 중형 SUV 'BYD 씨라이언7(SEALION 7)'을 지원한다고 5일 밝혔다.

79년의 역사와 전통을 지닌 쾰른 방송 오케스트라는 바로크·고전·낭만 시대는 물론 20·21세기 현대음악까지 아우르는 폭넓은 레퍼토리로 독일을 대표하는 방송 교향악단으로 평가받고 있다. 이번 내한은 2018년 이후 8년 만으로, 3월 5일 부산 공연을 시작으로 경남 진주, 경북 구미, 경기 부천 등 전국 주요 도시를 순회한 뒤 11일 예술의전당 서울 공연을 끝으로 일정을 마무리한다.

이번 공연은 슈만의 '만프레드 서곡', 브람스의 '바이올린과 첼로를 위한 이중 협주곡 가단조', 차이콥스키의 '교향곡 제4번 F단조' 등으로 구성됐다. 독일·프랑스·일본 등 세계 클래식 무대에서 활약 중인 지휘자 '안드리스 포가(Andris Poga)'가 지휘를 맡았으며, 협연자로는 독일의 유명 첼리스트 '다니엘 뮐러-쇼트(Daniel Müller-Schott)'와 한국의 신예 바이올리니스트 '김서현'씨가 무대에 오른다.

(사진 왼쪽부터) 지휘자 안드리스 포가, 바이올리니스트 김서현, 첼리스트 다니엘 뮐러-쇼트 [사진=BYD코리아]

공연 기간 동안 지휘자와 협연자에게 의전 차량으로 제공되는 BYD 씨라이언7은 전기차 특유의 뛰어난 정숙성과 안정적인 주행 성능을 바탕으로 공연 전후 편안하고 안정적으로 이동할 수 있도록 설계된 모델이다. 이중 접합 유리를 적용한 실내 구조는 외부 소음을 효과적으로 차단하며, 열선·통풍 기능을 갖춘 헤드레스트 일체형 스포츠 시트는 인체공학적 설계를 통해 몸을 부드럽게 감싸는 동시에 안정적인 착좌감을 제공한다.

여기에 주파수 가변 댐핑 서스펜션과 낮은 무게중심의 전용 플랫폼을 적용해 부드러우면서도 안정적인 승차감을 구현했으며, 첨단 운전 보조 기능과 높은 차체 강성을 통해 이동 전반의 안전성까지 확보해 세계적인 아티스트의 의전 차량으로서 품격을 갖췄다.

BYD코리아 관계자는 "이번 의전 차량 지원은 단순한 이동 수단 제공을 넘어, 세계적인 아티스트들의 예술적 여정을 함께한다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 다양한 문화 콘텐츠 협업을 통해 고객과의 접점을 넓힘으로써 BYD의 브랜드 가치와 기술력을 전하고 신뢰를 쌓아가겠다"고 말했다.

