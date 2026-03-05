SKT GPU 클러스터 '해인', MWC GLOMO 수상

최고 클라우드 솔루션 부문 선정...동일 부문 3년 연속 기록

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = SK텔레콤은 스페인 바르셀로나에서 열리고 있는 모바일월드콩그레스(MWC)26에서 진행된 'GSMA 글로벌 모바일 어워드(GSMA Global Mobile Awards, GLOMO) 2026'에서 B200 기반 GPU 클러스터 '해인(海印, Haein)'으로 수상의 영예를 안았다고 5일 밝혔다.

SKT가 '해인'으로 수상한 '최고의 클라우드 솔루션(Best Cloud Solution)' 부문은 5G·AI 시대에 발맞춰 고객과 기업의 디지털 전환을 가속화하고 새로운 가능성을 제시하는 혁신적 클라우드 기술 및 서비스를 선정해 수여한다.

'해인'은 엔비디아(NVIDIA)의 차세대 AI 가속 칩 '블랙웰'이 탑재된 NVIDIA B200 1000장 이상을 단일 클러스터로 구성한 고성능 GPU 인프라다. SKT는 이를 기반으로 고객에게 GPUaaS(GPU-as-a-Service)를 제공하고 있다.

클러스터 이름인 '해인'은 팔만대장경이 보관된 '해인사'에서 착안했으며 디지털 시대의 팔만대장경을 품은 '한국형 소버린 AI' 인프라로 도약하겠다는 의미를 담고 있다.

SKT는 '해인'을 기반으로 대규모 AI 모델 학습·추론에 최적화된 연산 환경을 안정적으로 제공해 고객이 필요한 시점에 GPU 자원을 유연하게 활용할 수 있도록 돕고 있다.

특히 자체 가상화 솔루션인 '페타서스 AI 클라우드(Petasus AI Cloud)'를 적용해 GPU 클러스터를 수요에 맞춰 즉시 분할·재구성해 가동률을 극대화했다.

또 AI 개발·운영 통합 관리 플랫폼인 'AI 클라우드 매니저'를 제공해 효율성과 편의성을 한층 높였다.

'해인' GPU 클러스터는 과학기술정보통신부의 'AI-컴퓨팅 자원 활용 기반 강화(GPU 임차 지원) 사업'에 선정돼 '독자 AI 파운데이션 모델' 프로젝트를 지원하고 있다.

SKT는 이번 수상으로 '최고의 클라우드 솔루션' 부문에서 3년 연속 수상에 성공하며 AI 인프라 및 클라우드 서비스 분야에서의 글로벌 경쟁력을 다시 한번 인정받았다.

SKT는 해당 부문에서 2024년 클라우드 사용량 및 패턴을 AI로 분석해 관리·최적화하는 '클라우드 레이다(Cloud Radar)'로, 지난해에는 '해인'의 핵심 기술로 포함된 GPU 가상화 솔루션 '페타서스 AI 클라우드'로 수상한 바 있다.

SKT는 2013년 첫 수상을 시작으로 올해까지 총 24건의 GLOMO 어워드를 수상했다.

2013~2018년에는 네트워크 기술 리더십을 인정받았고 2019~2021년에는 데이터 기반 서비스 플랫폼 분야에서 성과를 거뒀다. 2022년부터는 AI 인프라와 AI 서비스 관련 수상이 이어지며 올해까지 5년간 총 10건을 수상했다.

김명국 SKT GPUaaS사업 담당은 "차세대 AI 칩인 B200 기반으로 구축한 '해인' GPU 클러스터가 세계적 권위를 지닌 GLOMO 어워드에서 수상하게 돼 매우 뜻 깊게 생각한다"며 "앞으로도 한국형 소버린 AI 생태계 확장과 글로벌 AI 경쟁력 강화에 기여하기 위해 계속 노력하겠다"고 밝혔다.

