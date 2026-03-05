SK디앤디 ′에피소드 컨비니 홍대′ 신규 오픈

실용성 및 편의성 특화 주거 브랜드 네 번째 지점

사전 계약 기간 계약률 70% 이상 달성

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = SK디앤디가 주거 브랜드 에피소드 컨비니의 네 번째 지점인 에피소드 컨비니 홍대를 신규 오픈했다고 5일 밝혔다. 에피소드 컨비니는 도심 속 노후 건물을 리노베이션해 새로운 주거 가치를 부여하는 실용 중심형 주거 브랜드다. SK디앤디의 부동산 운영 전문 자회사인 디앤디프라퍼티솔루션이 운영을 맡고 있다.

가산과 신당 및 선정릉에 이어 네 번째로 선보이는 에피소드 컨비니 홍대는 대학가 생활권의 문화적 인프라와 안정적인 주거 환경을 동시에 누릴 수 있는 입지가 장점이다. 홍익대학교 후문과 상수역 및 광흥창역에서 도보 5분 거리에 있으며 한강으로도 도보 10분 거리에 위치한다.

에피소드 컨비니 홍대 외관 [사진=SK디앤디]

규모는 지상 1층부터 6층까지 총 55가구이며 전 가구가 13~17㎡ 크기의 복층형 구조로 되어 있다. 크기 및 구조에 따라 베이직과 스탠다드 2가지 타입으로 구성돼 생활 방식과 취향에 따라 선택할 수 있다.

입주자가 즉시 입주할 수 있도록 기본적인 가전과 가구를 갖춘 것이 특징이다. 냉장고와 세탁기 및 에어컨 등 생활 필수 가전은 물론 소파와 책상 및 매트리스 등 가구가 구비돼 있다. 전용 공간 외에 라운지와 루프탑 등 휴식과 교류가 가능한 공용 공간도 마련됐다.

입주 및 생활비 관리도 편리하다. 주거 탐색 솔루션 베러리빙 사이트를 통해 쉽게 계약할 수 있다. 운영사가 자체 구축한 베러리빙은 다양한 형태의 주거 상품을 원하는 조건에 맞춰 쉽게 탐색하고 계약할 수 있는 솔루션이다. 전자계약은 물론 임대료 카드 결제가 가능해 임차인의 편의성을 크게 높였다.

김도현 SK디앤디 대표는 "오픈 전 사전 계약 기간에 70% 이상의 계약률을 보이는 등 반응이 좋다"며 "앞으로도 도심 내 유휴 자산을 재해석해 실용성과 편의성을 강화한 주거 선택지를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 SK디앤디는 디앤디프라퍼티솔루션을 통해 주거 공간을 운영 중이며 에피소드를 포함해 총 7000여세대의 임대주택을 운영하고 있다.

dosong@newspim.com