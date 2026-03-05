두산건설, 강우 시 콘크리트 품질 확보 기술 특허 취득

아주산업과 공동 개발…건설사 최초 특허 성과

시간당 최대 6mm 강우 조건에서도 압축강도 유지 확인

외부 수분 유입 억제해 강도 저하 및 균열 방지

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 두산건설은 아주산업과 공동으로 개발한 강우 시 강도유지 및 건조수축 저감형 혼화제를 포함하는 강우 타설용 콘크리트 조성물에 대해 특허를 취득했다고 5일 밝혔다. 강우 환경에서 콘크리트 품질 확보를 위한 기술로는 건설사 최초 특허 취득이다.

일반적으로 콘크리트는 물과 시멘트 비율에 따라 강도와 내구성이 결정된다. 타설 중 외부 수분이 유입될 경우 배합 비율이 변하면서 시멘트 농도가 낮아지고 재료 분리 및 강도 저하가 발생할 수 있다. 이로 인해 표면 품질 저하, 균열 증가, 장기 내구성 저하 등의 문제가 이어질 가능성이 크다.

강우 타설용 콘크리트 성능검증 실험 [사진=두산건설]

이러한 품질 리스크를 고려해 국토교통부가 발간한 '강우 시 콘크리트 타설 가이드라인'에서는 시간당 3mm 이하 강우 시 적절한 수분 유입 방지 조치 후 콘크리트 공사를 허용하며 이를 초과할 경우 타설을 중지하도록 규정하고 있다.

다만 최근 단시간 집중강우 등 예측이 어려운 기상 상황이 증가하면서 현장에서는 강우 강도 변화에 대응해 타설 중 품질 저하를 최소화할 수 있는 기술적 보완 필요성이 제기돼 왔다. 강우가 갑작스럽게 시작되거나 급변하면 보호조치 전환 과정에서도 외부 수분 유입을 완전히 막기 어렵기 때문이다.

이에 두산건설은 강우 시에도 외부 수분 유입을 억제해 물과 시멘트 비율 변화를 최소화하고 재료 분리와 강도 저하를 줄일 수 있는 기술을 개발했다.

두산건설은 공인 시험기관 성능 시험과 건축물 슬라브 실물 부재 시험을 통해 정부 가이드라인 기준을 초과하는 시간당 최대 6mm 강우 조건에서도 설계 기준을 만족하는 안정적인 압축강도를 확보하는 것을 확인했다.

이번 특허 기술은 기상 환경 변화 속에서도 일정 수준의 시공 연속성과 품질 안정성을 확보할 수 있는 대안으로 평가받는다. 우천으로 인한 공정 지연 가능성을 완화하고 현장 품질 관리 신뢰도를 높이는 데 기여할 전망이다.

두산건설 관계자는 "최근 기상 환경 변화에 대응하기 위한 품질 기술 경쟁력이 더욱 중요해지고 있다"며 "이번 특허를 통해 우천 환경에서도 신뢰할 수 있는 시공 품질을 확보했으며 앞으로도 변화하는 기상 조건에 대응하는 기술 개발을 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.

