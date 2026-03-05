에이블리 4910, 브랜드 중심 플랫폼으로 새단장…"화보 전면에"

4910 모바일 앱 및 웹사이트 UI·UX 리뉴얼

남성 패션 쇼핑 패턴 맞춰 스타일 콘텐츠 강화

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 스타일 커머스 에이블리가 운영하는 남성 패션 플랫폼 4910(사구일공)이 플랫폼 정체성을 '브랜드' 중심으로 전격 개편하고 콘텐츠 기반의 고감도 큐레이션 전략을 강화한다고 5일 밝혔다.

이번 개편은 4910이 엄선한 브랜드 위주로 상품군을 재편하고, 감각적인 스타일 콘텐츠를 애플리케이션(앱) 전면에 내세운 것이 핵심이다. 디자이너 브랜드부터 글로벌 대형사까지 뚜렷한 정체성을 지닌 브랜드 상품을 다채롭게 선보이며 쇼핑 만족도를 끌어올리겠다는 취지다.

에이블리가 운영하는 남성 패션 플랫폼 4910(사구일공)이 플랫폼 정체성을 '브랜드' 중심으로 전격 개편한다고 5일 밝혔다. [사진=에이블리]

4910은 모바일 앱 및 웹사이트 사용자 환경(UI)·사용자 경험(UX)을 리뉴얼하고 고객이 브랜드의 고감도 콘텐츠를 화보처럼 감상할 수 있도록 메인 화면 내 콘텐츠 전용 영역을 신설했다.

화면은 룩북, 스냅 등 브랜드 아이덴티티를 직관적으로 이해할 수 있는 이미지 위주로 구성해 유저가 SNS 피드를 탐색하듯 자연스럽게 브랜드 가치를 발견할 수 있도록 했다.

또한 ▲신규 브랜드 입점 ▲신상품 출시 ▲카테고리별 인기 상품 등 다양한 패션 소식을 큐레이션해 선보이는 홈 화면 배너 크기를 기존 대비 확대해 주목도를 높였다.

브랜드별 '홈 화면' 진입 시에는 시즌별 룩북, 화보 등을 보여주는 영역을 새롭게 추가했다. 신규 고객은 브랜드 개성을 빠르게 파악하고, 기존 고객은 신상품 출시 소식 및 다양한 스타일링을 참고할 수 있다.

카테고리 구분 없이 통합 운영해 온 '랭킹' 탭은 브랜드와 쇼핑몰을 나눠볼 수 있도록 분리해 인기 브랜드 및 상품 순위를 보다 직관적으로 확인할 수 있게 됐다.

신규 입점 브랜드를 대상으로 브랜드의 역사, 가치, 경험 등 헤리티지를 집중 조명하고 대표 상품을 소개하는 코너도 신설했다.

4910 관계자는 "이번 개편에 따라 고객 니즈에 맞는 브랜드 라인업 및 상품 라인업을 대폭 확대할 계획"이라며 "앞으로도 많은 브랜드가 4910을 통해 고객과 정서적 유대감을 쌓고, 매출 상승 효과까지 누릴 수 있도록 플랫폼 환경을 지속해서 고도화하겠다"고 말했다.

