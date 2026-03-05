'어디에 둬도 극장 사운드'…LG전자, 홈 오디오 '사운드 스위트' 출시

스피커 위치 자동 인식…공간 맞춤 입체 음향

돌비 애트모스·AI 결합…설치 제약 없는 오디오

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자가 스피커 위치와 청취자의 위치를 자동으로 인식해 공간에 맞는 입체 음향을 구현하는 프리미엄 홈 오디오 시스템 'LG 사운드 스위트'를 국내에 출시했다. 스피커를 자유롭게 배치해도 공간 음향을 자동으로 최적화하는 돌비 애트모스 기반 기술과 인공지능(AI) 음향 처리 기능을 결합한 것이 특징이다.

LG전자는 5일 출시에 맞춰 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 LG 사운드 스위트의 차원이 다른 사운드를 체험할 수 있는 신제품 설명회를 진행했다. 행사에는 LG전자 박찬후 오디오개발실장, 돌비 래버러토리스(Dolby Laboratories) 아태지역 마케팅총괄 아심 마서(Ashim Mathur) 부사장 등 주요 관계자들이 참석했다.

LG전자가 5일 AI와 혁신 기술로 어떤 공간에서도 극장 같은 입체감과 공간감을 경험할 수 있는 신개념 프리미엄 홈 오디오 시스템 'LG 사운드 스위트'를 국내에 출시했다. [사진=LG전자]

◆ 스피커 위치 자유롭게…설치 제약 줄인 공간 음향

지금까지 집에서 입체 음향을 구현하려면 지정된 위치에 정해진 개수의 스피커를 배치하고 연결해야 하는 설치의 제약이 심했다. LG 사운드 스위트는 국내 최초로 돌비 래버러토리스의 첨단 음향 기술인 '돌비 애트모스 플렉스커넥트(Dolby Atmos FlexConnect)' 기능을 지원해 이러한 한계를 극복한 신개념 오디오 시스템이다. 돌비 애트모스 플렉스커넥트는 시스템을 구성하는 스피커들의 위치를 자유롭게 배치해도 스피커 위치를 감지해 공간에 최적화된 입체 음향을 구현한다.

돌비 애트모스 플렉스커넥트를 지원하는 2025년과 2026년형 LG 프리미엄 TV와 연결하면 TV 스피커와 사운드 시스템이 각각의 위치에 맞는 최적의 소리를 내며 더욱 입체적인 음향을 제공한다. 고객은 영화, TV 프로그램, 스포츠 경기 등의 콘텐츠를 공간의 크기, 구조, 설치 환경 등에 구애받지 않고 실감나는 음향으로 즐길 수 있다.

LG 사운드 스위트는 사운드바(모델명 H7)와 서라운드 스피커(모델명 M5∙M7), 서브우퍼(모델명 W7) 등을 모두 갖춰 고객 취향에 따라 50가지의 다양한 조합이 가능하다. 고객은 사운드바를 중심으로 총 28개 조합으로, 사운드바를 포함하지 않더라도 LG TV를 중심으로 22개 조합으로 라이프스타일에 맞게 오디오 시스템을 구성할 수 있다. 사운드바와 서라운드 스피커(M7) 4대에 서브우퍼 1대 조합으로 설치하면 최대 13.1.7 채널의 압도적인 스케일로 극장 수준의 몰입감과 공간감을 즐길 수 있다.

◆ 청취자 위치 따라 사운드 자동 조정

LG 사운드 스위트의 사운드바는 고객의 위치를 파악해 소리의 크기와 균형을 조정하는 '사운드 팔로우(Sound Follow)' 기능도 제공한다. 사운드 팔로우 기능은 정밀한 위치∙거리 측정에 특화된 초광대역(UWB) 무선전송기술로 완성된다. 휴대폰의 LG 씽큐(ThinQ) 앱에서 한 번 터치하는 것만으로 스피커 시스템이 휴대폰을 보유한 청취자의 위치를 파악하고, 그 위치를 공간 음향을 가장 잘 느낄 수 있는 '스위트 스팟(Sweet Spot)'으로 만든다. 이를 통해 청취자가 어디에 있든 최적의 사운드를 경험하도록 돕는다.

이와 함께 LG 사운드 스위트 전 라인업은 공간의 형태에 최적화된 사운드를 만드는 '룸 캘리브레이션 프로(Room Calibration Pro)' 기능도 갖췄다. 설치된 공간의 형태 등 특성을 분석해 세밀하게 음향을 조절하는 기능이다.

◆ AI 프로세서로 콘텐츠별 음향 최적화

LG 사운드 스위트의 사운드바는 2026년형 LG 올레드 TV와 동일한 3세대 알파11 AI 프로세서를 탑재했다. 최첨단 AI 프로세서는 NPU 기반 딥러닝 모델을 활용한 오디오 신호 처리 기능인 'AI 사운드 프로 플러스(AI Sound Pro+)'를 구현한다. 이 기능은 사용자가 별도의 조작을 하지 않아도 AI가 효과음과 음악, 음성을 구분하고 알아서 맞춤형 사운드로 조율한다. 배우의 목소리 등 각각의 객체를 더욱 선명하게 조정하고 콘텐츠 유형을 감지해 음향 효과를 정교하게 하는 등 몰입감 넘치는 시청 환경을 조성한다.

학습 데이터를 활용한 'AI 업믹스(Up Mix)' 기능도 갖춰 저채널 오디오를 멀티 채널로 확장하고 모든 스피커를 활용해 풍성한 사운드를 제공한다. 이와 함께 모든 LG 사운드 스위트 제품에는 정밀한 사운드로 유명한 덴마크 오디오 브랜드 '피어리스(Peerless)'의 프리미엄 사운드 드라이버가 탑재돼 깊고 단단한 저음과 섬세한 고음을 구현한다.

TV로 영상을 시청하지 않더라도 와이파이, 블루투스 연결을 통해 LG 사운드 스위트로 집 안에서 편안하게 음악을 감상할 수도 있다. 단독 모드와 스테레오 모드를 지원하며 고품질의 블루투스 단독 스트리밍 기능으로 깨끗한 고음과 강력한 저음의 음악을 전달한다.

LG 사운드 스위트는 실버로 포인트를 준 모던한 색상에 라인과 버튼을 최소화해 어느 공간에나 잘 어울리는 심플한 디자인을 완성했다. 버튼 없이도 LG 씽큐 앱으로 간편하게 설치 및 제어할 수 있다. 또 스피커와 자연스럽게 어울리도록 스탠드에 전원선을 안으로 숨겨 깔끔하게 설치할 수 있도록 했으며, 은은한 불빛은 절제되고 세련된 아름다움을 선사한다.

LG전자 'LG 사운드 스위트'는 최초로 돌비 애트모스 플렉스커넥트를 지원하는 사운드바(사진 하단)와 무선 서라운드 스피커(사진 왼쪽에서 첫 번째·두 번째 및 오른쪽에서 첫 번째·두 번째), 서브우퍼(사진 중앙)로 구성된 신개념 프리미엄 오디오 시스템이다.

아심 마서 돌비 부사장은 "돌비 애트모스 플렉스커넥트를 지원하는 LG 사운드 스위트와 최신 TV 라인업을 통해 복잡한 설치 과정 없이 공간에 최적화된 프리미엄 사운드를 경험할 수 있게 됐다"고 말했다.

이정석 LG전자 오디오사업담당 전무는 "고객의 라이프스타일에 맞춰 손쉽게 나만의 사운드를 구현할 수 있는 LG 사운드 스위트를 통해 글로벌 오디오 시장에서 프리미엄 브랜드의 입지를 강화해 나갈 것"이라고 강조했다.

한편 LG 사운드 스위트는 미국과 영국, 독일 등 북미와 유럽에 이어 국내에서도 공식 홈페이지를 통해 출시됐으며, LG베스트샵 매장에서도 4월부터 만나볼 수 있다. 출고가는 ▲사운드바 129만9000원 ▲서브우퍼 79만9000원 ▲서라운드스피커 M7 54만9000원 ▲서라운드스피커 M5 44만9000원이며, 세트로 구매 시 추가 할인 혜택을 제공한다. LGE.COM에서 구매하는 고객에게는 최대 10% 할인 쿠폰 등을 제공하는 프로모션도 진행한다.

kji01@newspim.com