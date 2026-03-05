세종문화회관, 어린이·시니어 위한 '생애주기별 발레 프로그램' 운영

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 세종문화회관(사장 안호상)은 2026년 상반기 전 세대를 아우르는 발레 교육 프로그램을 본격 운영한다. 어린이의 창의성과 신체 발달을 돕는 '세종 어린이발레아카데미'와 시니어의 건강한 노년을 위한 '그레이스 발레(Grace Ballet)'를 통해 각 세대의 신체적 특성과 교육 목표에 맞춘 전문 발레 프로그램을 마련했다.

어린이 발레아카데미는 3월 28일부터 6월 27일까지 매주 토요일, 그레이스 발레는 3월 30일부터 6월 29일까지 매주 월요일에 수업이 진행된다. 모든 수업은 전문 반주자의 라이브 피아노 연주와 함께 진행되며, 세종문화회관 예술동 4층 전문 연습실에서 이루어진다.

◆어린이 발레아카데미 확대 개편, 더 많은 어린이에게 문화예술교육 기회 제공

'세종 어린이발레아카데미'는 2025년 신설되어 전 과정 조기 마감을 기록하며 뜨거운 호응을 얻었다. 2026년에는 운영 반을 2개에서 3개로 확대 편성하여 더 많은 어린이들에게 양질의 발레 교육 기회를 제공한다.

또한 수강생들의 개선 의견을 적극 반영하여 기존 6세부터 초등 2학년까지 가능했던 수강 연령을 6세부터 초등 3학년까지로 확대했다. 고학년 어린이들의 참여 요청이 많았던 점을 고려해, 보다 많은 어린이들이 발레를 통해 예술적 감수성과 신체 발달을 경험할 수 있도록 확대했다.

입문·기초·심화 3단계 수준별 맞춤 교육을 통해 발레를 처음 시작하는 어린이도, 이미 발레를 경험한 어린이도 각자의 수준에 맞는 체계적인 지도를 받을 수 있다. 첫 수업 시 레벨테스트를 통해 각자에게 적합한 반에 배정되며, 각 반은 소수정예 25명 정원으로 운영되어 개인별 세심한 지도가 가능하다.

심화반 수강생에게는 7월 세종체임버홀에서 열리는 '꿈나무 토요음악회-춤추는 클래식' 공연 출연 기회가 주어지며, 발레를 실제 무대에서 선보이며 공연 경험까지 쌓을 수 있다. 서울시의 다자녀 가구 지원 정책과 연계하여 다자녀 가구(2자녀 이상)에게는 30% 할인 혜택을 제공하며, 다자녀 가구의 경제적 부담을 완화하고 더 많은 어린이들이 문화예술 교육의 기회를 누릴 수 있도록 지원한다.

◆우아하고 건강한 노년을 위한 '그레이스 발레' 시니어 특화 프로그램 신규개설

세종문화회관은 시니어 세대를 위한 품격 있는 발레 프로그램 '그레이스 발레(Grace Ballet)'를 새롭게 선보인다. 고령화 시대를 맞아 건강한 노년을 위한 문화예술교육에 대한 수요가 높아지는 가운데, 발레를 통한 신체 균형 감각 향상, 근력 강화, 우아한 자세 교정 등 시니어 맞춤형 건강관리 프로그램을 제공한다.

그레이스 발레는 성인이라면 누구나 참여 가능하며, 발레 경험이 전혀 없어도 부담 없이 시작할 수 있도록 구성되었다. 발레 바를 활용한 기초 동작부터 시작해 무리 없이 즐길 수 있는 수준으로 단계적으로 진행되며, 클래식 음악에 맞춰 몸을 움직이는 과정에서 정서적 안정감과 함께 삶의 활력을 되찾을 수 있다. 시니어의 신체 특성을 고려한 맞춤형 지도로 부상 위험 없이 발레의 우아함과 건강 효과를 동시에 누릴 수 있다.

[사진=세종문화회관]

◆러시아 에이프만 발레단 수석무용수 출신 최리나, 국내 최고 전문가들과 강사진 구성

세종 어린이발레아카데미와 그레이스 발레 모두 세계 정상급 발레 전문가들로 강사진을 구성했다. 올해는 러시아 상트페테르부르크 에이프만 발레단 수석무용수 출신 최리나가 수석 강사로 새롭게 합류한다. 최리나는 러시아 상트페테르부르크 에이프만 발레단에서 수석무용수로 활동하며 쌓은 풍부한 무대 경력과 섬세한 티칭 역량을 바탕으로 어린이발레아카데미 Level 2·3과 그레이스 발레 프로그램을 지도하며, 보다 심화된 기술과 예술적 표현력을 전수한다.

최태지 전 국립발레단장은 작년에 이어 명예예술감독으로 참여한다. 2024년 '대한민국 최고무용가상'을 수상하며 우리나라 발레계에 남긴 업적을 다시금 인정받은 최태지는 국립발레단 수석무용수부터 단장까지 역임하며 한국 발레계의 성장에 크게 기여한 인물이다. 개강일 진행하는 수강생 레벨테스트를 직접 지도하고, 학부모 참관이 가능한 종강 수업을 통해 어린이들의 성장 과정을 함께 나눈다.

이산하는 독일 함부르크발레단, 유니버설발레단, 국립발레단 등 세계 유수의 발레단에서 활약한 발레리나로, 발레를 처음 만나는 어린이들에게 기초를 다지는 소중한 첫걸음을 이끈다. 손수현은 전문 반주자로 참여하며, 모든 수업에 라이브 피아노 연주를 더해 생동감 있는 발레 교육을 완성한다.

[사진=세종문화회관]

◆어린이·시니어 발레 수강 신청 시작, 다양한 할인 혜택 제공까지

세종 어린이발레아카데미 참가 신청은 5일 14시부터 세종문화회관 홈페이지 및 콜센터(02-399-1000)를 통해 접수할 수 있다. 서울시의 다자녀 가구 지원 정책과 연계하여 다자녀 가구(2자녀 이상)에게는 30% 할인 혜택을 제공하며, 다자녀 가구의 경제적 부담을 완화하고 더 많은 어린이들이 문화예술 교육의 기회를 누릴 수 있도록 지원한다.

그레이스 발레 참가 신청은 2월 24일부터 진행 중이며, 3월 6일까지 신청 시 조기 할인 혜택이 제공된다. 프로그램의 자세한 내용은 세종문화회관 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. 문의 399-1000.

