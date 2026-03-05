전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.05 (목)
KYD 디데이
문화·연예 문화·연예일반

속보

더보기

세종문화회관, 어린이·시니어 위한 '생애주기별 발레 프로그램' 운영

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 세종문화회관(사장 안호상)은 2026년 상반기 전 세대를 아우르는 발레 교육 프로그램을 본격 운영한다. 어린이의 창의성과 신체 발달을 돕는 '세종 어린이발레아카데미'와 시니어의 건강한 노년을 위한 '그레이스 발레(Grace Ballet)'를 통해 각 세대의 신체적 특성과 교육 목표에 맞춘 전문 발레 프로그램을 마련했다.

어린이 발레아카데미는 3월 28일부터 6월 27일까지 매주 토요일, 그레이스 발레는 3월 30일부터 6월 29일까지 매주 월요일에 수업이 진행된다. 모든 수업은 전문 반주자의 라이브 피아노 연주와 함께 진행되며, 세종문화회관 예술동 4층 전문 연습실에서 이루어진다.

◆어린이 발레아카데미 확대 개편, 더 많은 어린이에게 문화예술교육 기회 제공

'세종 어린이발레아카데미'는 2025년 신설되어 전 과정 조기 마감을 기록하며 뜨거운 호응을 얻었다. 2026년에는 운영 반을 2개에서 3개로 확대 편성하여 더 많은 어린이들에게 양질의 발레 교육 기회를 제공한다.

또한 수강생들의 개선 의견을 적극 반영하여 기존 6세부터 초등 2학년까지 가능했던 수강 연령을 6세부터 초등 3학년까지로 확대했다. 고학년 어린이들의 참여 요청이 많았던 점을 고려해, 보다 많은 어린이들이 발레를 통해 예술적 감수성과 신체 발달을 경험할 수 있도록 확대했다.

입문·기초·심화 3단계 수준별 맞춤 교육을 통해 발레를 처음 시작하는 어린이도, 이미 발레를 경험한 어린이도 각자의 수준에 맞는 체계적인 지도를 받을 수 있다. 첫 수업 시 레벨테스트를 통해 각자에게 적합한 반에 배정되며, 각 반은 소수정예 25명 정원으로 운영되어 개인별 세심한 지도가 가능하다.

심화반 수강생에게는 7월 세종체임버홀에서 열리는 '꿈나무 토요음악회-춤추는 클래식' 공연 출연 기회가 주어지며, 발레를 실제 무대에서 선보이며 공연 경험까지 쌓을 수 있다. 서울시의 다자녀 가구 지원 정책과 연계하여 다자녀 가구(2자녀 이상)에게는 30% 할인 혜택을 제공하며, 다자녀 가구의 경제적 부담을 완화하고 더 많은 어린이들이 문화예술 교육의 기회를 누릴 수 있도록 지원한다.

◆우아하고 건강한 노년을 위한 '그레이스 발레' 시니어 특화 프로그램 신규개설

세종문화회관은 시니어 세대를 위한 품격 있는 발레 프로그램 '그레이스 발레(Grace Ballet)'를 새롭게 선보인다. 고령화 시대를 맞아 건강한 노년을 위한 문화예술교육에 대한 수요가 높아지는 가운데, 발레를 통한 신체 균형 감각 향상, 근력 강화, 우아한 자세 교정 등 시니어 맞춤형 건강관리 프로그램을 제공한다.

그레이스 발레는 성인이라면 누구나 참여 가능하며, 발레 경험이 전혀 없어도 부담 없이 시작할 수 있도록 구성되었다. 발레 바를 활용한 기초 동작부터 시작해 무리 없이 즐길 수 있는 수준으로 단계적으로 진행되며, 클래식 음악에 맞춰 몸을 움직이는 과정에서 정서적 안정감과 함께 삶의 활력을 되찾을 수 있다. 시니어의 신체 특성을 고려한 맞춤형 지도로 부상 위험 없이 발레의 우아함과 건강 효과를 동시에 누릴 수 있다.

[사진=세종문화회관]

◆러시아 에이프만 발레단 수석무용수 출신 최리나, 국내 최고 전문가들과 강사진 구성

세종 어린이발레아카데미와 그레이스 발레 모두 세계 정상급 발레 전문가들로 강사진을 구성했다. 올해는 러시아 상트페테르부르크 에이프만 발레단 수석무용수 출신 최리나가 수석 강사로 새롭게 합류한다. 최리나는 러시아 상트페테르부르크 에이프만 발레단에서 수석무용수로 활동하며 쌓은 풍부한 무대 경력과 섬세한 티칭 역량을 바탕으로 어린이발레아카데미 Level 2·3과 그레이스 발레 프로그램을 지도하며, 보다 심화된 기술과 예술적 표현력을 전수한다.

최태지 전 국립발레단장은 작년에 이어 명예예술감독으로 참여한다. 2024년 '대한민국 최고무용가상'을 수상하며 우리나라 발레계에 남긴 업적을 다시금 인정받은 최태지는 국립발레단 수석무용수부터 단장까지 역임하며 한국 발레계의 성장에 크게 기여한 인물이다. 개강일 진행하는 수강생 레벨테스트를 직접 지도하고, 학부모 참관이 가능한 종강 수업을 통해 어린이들의 성장 과정을 함께 나눈다.

이산하는 독일 함부르크발레단, 유니버설발레단, 국립발레단 등 세계 유수의 발레단에서 활약한 발레리나로, 발레를 처음 만나는 어린이들에게 기초를 다지는 소중한 첫걸음을 이끈다. 손수현은 전문 반주자로 참여하며, 모든 수업에 라이브 피아노 연주를 더해 생동감 있는 발레 교육을 완성한다.

[사진=세종문화회관]

◆어린이·시니어 발레 수강 신청 시작, 다양한 할인 혜택 제공까지

세종 어린이발레아카데미 참가 신청은 5일 14시부터 세종문화회관 홈페이지 및 콜센터(02-399-1000)를 통해 접수할 수 있다. 서울시의 다자녀 가구 지원 정책과 연계하여 다자녀 가구(2자녀 이상)에게는 30% 할인 혜택을 제공하며, 다자녀 가구의 경제적 부담을 완화하고 더 많은 어린이들이 문화예술 교육의 기회를 누릴 수 있도록 지원한다.

그레이스 발레 참가 신청은 2월 24일부터 진행 중이며, 3월 6일까지 신청 시 조기 할인 혜택이 제공된다. 프로그램의 자세한 내용은 세종문화회관 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. 문의 399-1000.

jyyang@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"한국 유조선 7척 호르무즈에 갇혀" [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 중동 전쟁 여파로 국내 정유업계 원유 수송선 7척이 호르무즈 해협에 묶여 있는 것으로 파악됐다. 국회 외교통일위원회 여당 간사인 김영배 더불어민주당 의원은 5일 국회의원회관에서 열린 '중동 현황 및 대미 관세 협상 관련 현안 간담회'를 마치고 기자들을 만나 이같이 밝혔다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 한정애 더불어민주당 정책위의장이 5일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 중동 현안 관련 더불어민주당-재계 긴급 간담회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 의원은 "우리 기업 배 7척이 현재 호르무즈 해협에 묶여 있다고 한다"며 "1대가 큰 규모로 보면 200만 배럴 정도 싣고 있는데 이는 대한민국 전체 석유 하루 소비량이다. 그게 많게는 7척까지 묶여 있는 상황이라 대책이 필요하다는 기업들의 요구가 있었다"고 말했다. 구체적으로 "HD현대오일뱅크 배 2척, GS칼텍스 배 1척 등이 묶여 있는 상황"이라며 "회사 입장에서는 정부 비축분을 활용할 수 있는 방안이 있는지와 상황에 대해 계속 긴밀하게 협의했으면 좋겠다는 요청이 있었다"고 밝혔다. 김 의원은 "정부에서는 208일치 비축분이 있다고 하지만 이것이 아주 구체적인 현장의 요구와 맞물려 시나리오가 작성될 필요가 있다는 요구가 있었다"고 "또 가스, LNG의 경우에는 보관이 잘 안 되는 특성이 있기 때문에 다변화가 점검될 필요가 있다는 제안도 있었다"고 말했다. 이어 "현재는 가스 수요가 피크인 겨울이 지나 봄으로 들어가는 시기여서 국내적으로는 민간 수요 부분이 어느 정도 적어질 것으로 생각이 돼서 그나마 다행이다"고 덧붙였다.  jeongwon1026@newspim.com 2026-03-05 09:55
사진
미 잠수함, 이란 구축함 격침 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 피트 헤그세스 미국 국방장관은 4일(현지시간) 미 해군 잠수함이 인도양 스리랑카 인근 해역에서 이란 해군 구축함을 어뢰로 격침했다고 밝혔다. 승조원 180명 가운데 수십 명이 실종된 것으로 알려으며, 스리랑카 당국은 현재까지 30여 명을 구조했다고 전했다. 헤그세스 장관은 이날 워싱턴 국방부 청사에서 연 브리핑에서 "미 해군 잠수함이 인도양에서 이란 해군 군함을 어뢰로 공격해 침몰시켰다"며 "이번 작전은 대(對)이란 군사 작전 확대의 일환"이라고 말했다. 그는 "이란 군함은 국제 수역에 있어 안전할 것이라 생각했겠지만, 대신 어뢰에 맞아 침몰했다"며 "2차 세계대전 이후 어뢰로 적함을 침몰시킨 첫 사례"라고 말했다. 헤그세스 장관은 이어 "미국은 결정적이고 파괴적이며 자비 없이 승리하고 있다"고 주장했다. 뉴욕타임스(NYT)는 스리랑카 정부가 침몰한 선박이 이란 해군 구축함 아이리스 데나호(IRIS Dena)라고 밝혔다고 보도했다. 비지타 헤라트 스리랑카 외무장관은 국회 보고에서 "아이리스 데나호는 스리랑카 영해 밖 남부 갈레(Galle) 인근 인도양 해역을 항해하던 중, 현지시간 오전 5시 8분 조난 신호를 보냈다"고 밝혔다. 헤라트 장관은 스리랑카 해군과 공군이 조난 신호를 접수한 뒤 함정과 항공기를 급파해 구조 작업을 벌였다고 했다. 그는 "중상을 입은 승조원 32명을 구조해 남부 해안 도시 갈레의 카라피티야 병원으로 이송했다"고 덧붙였다. 스리랑카 해군 대변인 부디카 삼파트 대위는 기자회견에서 "선체는 아직 보지 못했지만, 사고 해역에서 기름띠와 구명정을 확인했고, 주변 해역에서 떠다니는 시신도 발견됐다"고 말했다. 그는 "나머지 승조원들을 찾기 위한 해상·항공 수색 작업을 계속하고 있다"고 덧붙였다. 이번 사건은 스리랑카 영해 밖 공해상에서 발생했지만, 헤라트 장관은 "스리랑카는 국제 해상 수색 및 구조 협약의 서명국으로서 인도적 책임을 다하기 위해 개입했다"고 설명했다. 아이리스 데나호는 이란 해군이 운용하는 주요 구축함 가운데 하나로, 현지 매체와 스리랑카 당국은 이 군함에 약 180명의 승조원이 승선해 있었다고 전했다. 이 선박은 지난달 인도에서 열린 국제 해군 합동훈련에 참가했던 것으로 알려졌다. 미국과 이스라엘은 지난 주말 이란의 군사·안보 기구를 겨냥한 공습과 미사일 공격을 시작한 이후, 이란의 해군 거점과 함정들을 잇따라 공격하고 있다. 인도양 스리랑카 인근 공해상에서까지 이란 해군 구축함이 격침되면서, 전쟁이 이란 주변 해역을 넘어 원양으로 확전되는 양상이라는 평가가 나온다. 미국 국방장관 피트 헤그세스가 2026년 3월 2일(현지시간) 워싱턴 D.C. 펜타곤에서 미국·이스라엘의 대 이란 간 군사작전과 관련해 브리핑을 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-03-05 00:04

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동