서울 서남부 '대개조' 본격화…7.3조 투입 교통·산업기반 개선

서울시 '서남권 대개조 2.0' 발표…교통·산업·주택·녹지 4대 전략 추진

서부선·남부순환도로지하화 등 교통인프라 개선…준공업지역 개발 가속화

2030년까지 재정비사업 7만3천가구 착공…제2세종문화회관 적기 건립

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 한때 국가 성장을 주도했으나 현재는 대표적인 낙후 지역으로 꼽히는 서울 영등포·강서·구로·양천·금천·관악구 등 서남권 일대가 '미래 신성장 산업 거점'으로 재편될 전망이다.

이를 위해 서부선 도시철도 사업을 신속히 추진하고, 강남순환도로 연장과 남부순환도로 지하화 등 교통체계를 정비한다. 또한 노후화된 준공업지역을 중심으로 첨단산업을 집중 육성할 계획이다.

아울러 서남권에 지정된 신속통합 재건축·재개발지구 84곳과 모아주택 사업 후보지 37곳의 사업을 적극 추진한다. 여기에 여의도 제2세종문화회관 건립을 통해 '그린 프리미엄'을 더해, 직·주·락이 어우러진 도시로 탈바꿈한다는 방침이다.

5일 서울시에 따르면 이같은 내용을 담은 '서남권 대개조 2.0'이 발표됐다. 발표회에서 오세훈 서울시장은 "서울 성장 '가속페달' 역할을 할 서남권의 도시구조를 근본적으로 재편해 도시 발전과 혁신의 무대이자 미래혁신산업과 일자리가 자라나는 공간으로 재탄생시키려 한다"고 강조했다.

오세훈 시장이 서남권대개조 2.0을 발표하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

이번 '서남권 대개조 2.0'은 2024년 2월 발표한 1.0에 이은 두 번째 대규모 프로젝트다. 지난 2년간 '서남권대개조 1.0'에서는 준공업지역 규제 완화, 노후 주거지 정비 기반 마련, 도림천·안양천 일대 수변활력거점 조성, G밸리 녹지공간 개선사업 착수 등의 성과를 거뒀다고 시는 설명했다. 2.0에서는 이 성과를 동력 삼아 산업생태계를 고도화하고 대규모 재정과 민간투자를 결합해 속도와 가시성을 동시에 확보하는 것이 목표다.

서남권 대개조 2.0은 ▲사통팔달 교통체계 확립 ▲첨단산업 거점 조성 ▲신속한 주택공급 ▲녹지축 연계 확산의 4대 전략 아래 추진된다.

◆ 서부선·남부순환지하도로 등 교통인프라 개선…마곡·온수산단 등 준공업지역 개발 '속도'

먼저 지역 곳곳을 촘촘히 잇는 철도망과 도로 신설·확대로 사통팔달 교통인프라를 완성해 접근성을 획기적으로 개선하고 지역발전을 가속한다. 이를 위해 지역 연결성 강화를 위해 강북횡단선, 목동선, 서부선, 난곡선 4개 주요 노선을 조속히 추진해 대중교통 사각지대를 해소하고 목동 재건축과 난곡 재개발 등 미래 교통수요 증가에 선제적으로 대응한다.

시는 축적된 철도계획사업 노하우와 사업방식 다각화, 예타제도 개선 건의 등으로 추진력을 확보하고 노선 간 연계성을 높여 시민 체감 효과를 극대화하겠다는 방침이다. 아울러 상습 정체 구간을 해소하고 지상 공간을 시민에게 돌려주기 위한 '도로 신설·확대'도 본격 추진한다. 남부순환도로, 국회대로는 지하화하고 서부간선도로는 5차로로 확장하는 것이 주요 내용이다.

특히 강남순환로를 신림봉천터널을 통해 남부순환로까지 연장해 서남권 지하고속도로를 완성한다. 이를 토대로 강남에서 강서까지 이동시간을 현 70분에서 40분으로 획기적으로 단축시킨다.

수십 년간 보호라는 명목하에 규제에 묶여 낙후됐던 서남권 준공업지역을 최첨단 산업과 양질의 일자리가 공존하는 공간으로 재정비한다. 산업혁신구역 지정 등 파격적인 제도 도입과 저이용 부지 고도화, 인재양성기관 설립 등 기술-인재-문화가 융합된 고부가가치 성장거점을 조성하는 것이 핵심이다.

이를 위해 서울 3대 산업단지인 마곡·온수산업단지와 G밸리를 생산기지를 넘어 연구와 창업, 생활이 하나의 공간에서 선순환하는 혁신플랫폼으로 재편한다. 마곡산업단지 유보지를 복합용지로 전환해 문화·편의시설 유치 및 피지컬AI 산업거점으로 만들고 '마곡형 R&D센터(4개소)'를 건립해 산업·연구기능이 결합된 문화선도 산단으로 변모한다.

G밸리는 국가산업단지계획을 전면 재정비해 교학사, 마리오아울렛 등 특별계획(가능)구역 복합개발을 추진하고 산업단지 내 지식산업센터 119곳의 지원시설 비율을 15%~20%에서 법정수준(30%)까지 확대한다.

준공업지역 혁신에도 속도를 낸다. 서울지하철7호선 및 경인전철 환승역인 온수역 럭비구장 부지에 '기술인재사관학교 서남캠퍼스(가칭)'를 조성하고 로봇 자동제어·스마트물류 등 융복합·첨단산업 특화 직업훈련을 통해 연간 500명의 기술인재를 양성한다. 구로구 고척동에 첨단 IT 제조·검증·데이터분석 기능을 갖춘 '서울 테크 스페이스'를 조성해 서남권 첨단제조 혁신거점으로 육성하며 2호선 서울대입구역~낙성대역 주변 '관악S밸리'는 벤처창업 지원과 연구·교류 기능을 결합한 창업거점 공간으로 청년 일자리 창출과 지역경제 활성화를 도모한다.

대규모 개발부지와 역세권, 사전협상 대상지, 유휴 상업공간 등 잠재력 있는 저활용 부지는 전략적으로 재편해 지역 활력을 이끄는 새로운 거점으로 조성, 서남권 전역에 성장 파급효과를 확산한다. 이를 위해 양천구 신정동 서부트럭터미널 10만4000㎡ 부지를 ICT(정보통신기술) 기반 물류 시설과 상업·주거·업무·생활체육 기능을 갖춘 '도시첨단물류단지'로 전환한다. 약 1조9400억원의 민간투자를 통해 복합개발을 추진할 예정이다.

온수역 일대 역세권 중심 복합개발로 상업·업무·주거 기능을 강화해 지역 중심지로 육성하며 동여의도 주차장 부지는 사전협상 제도를 통해 여의도 금융중심지 위상에 부합하는 고도화된 개발계획을 마련한다. 아울러 금천구 공군부대는 공간혁신구역 선도사업을 추진하고 G밸리와 연계해 산업·주거·문화 기능을 결합한 직주근접형 컴팩트시티로 조성한다. 금천구 시흥동 중앙철재종합상가는 시장정비사업을 통해 상업·주거·생활편의시설이 결합한 복합공간으로 재편한다.

◆ 2030년까지 7.3만가구 착공…제2세종문화회관 등 서남권 '그린 프리미엄' 가속화

신속하고 다양한 주택을 공급하고 편의시설을 확충해 '살기 좋은 주거환경 조성'을 앞당긴다. 직주근접 수요가 높은 지역 특성을 고려해 일자리와 주거가 균형 있게 공급되는 구조를 완성한다는 계획이다. 이를 위해 서남권 내 신속통합기획 84곳(재개발 49, 재건축 35)과 모아타운 37개소, 모아주택 1만1996가구도 계획대로 추진해 소규모 정비를 활성화한다. 이를 토대로 2030년까지 약 7만3000가구의 주택을 착공할 예정이다.

또 가양·등촌 택지개발지구(3만9792가구)는 노후계획도시 재정비법을 비롯한 관련 절차를 신속히 추진해 재건축 추진에 박차를 가할 예정이다. 당산공영주차장과 남부여성발전센터 부지에는 총 580가구 규모의 '양육친화주택'을 건립해 주택 문제와 돌봄 부담을 동시에 해소한다.

삶의 질을 끌어올리는 기반시설로 건강과 여유를 누릴 수 있는 시민 일상공간을 만들어간다. 먼저 서부트럭터미널과 목동운동장·유수지에 다목적 종합체육시설과 복합문화시설을 조성하고 서남권 곳곳에 추진되는 역세권 활성화사업의 공공기여를 통해 문화 및 체육시설 등을 대폭 확충한다.

개봉동·개화산역 공영주차장은 행정복지센터, 시니어타운을 만들어서 시민들이 언제든 즐기고 누릴 수 있도록 새로운 생활여가거점으로 재탄생시킨다. 개봉동·개화산역 공영주차장에는 약 1500억 원 이상의 민간투자를 유치해 행정복합시설과 시니어타운 등 공공시설을 재정 투입 없이 확충할 계획이다.

산업화 과정에서 잃어버린 녹지공간을 회복하고 수변 거점을 중심으로 문화시설을 확충해 서남권의 '그린 프리미엄'을 완성한다. 이를 위해 공원과 녹지를 확대 조성하고 생태하천 복원과 수변거점 조성으로 일상 속에서 쉼과 여유를 누릴 수 있는 생활공간을 확충한다.

G밸리 일대에 가로수와 띠녹지로 구성된 도심형 가로숲을 조성하고 노후 공개공지는 공유정원으로 전환해 산업단지를 녹색 여가공간으로 탈바꿈시킨다. 급격한 도시화로 단절된 숲·공원·하천을 선형으로 연결하는 '서울초록길'을 2027년까지 48.4km 규모로 조성해 녹색 인프라를 유기적으로 잇는 생태 네트워크를 구축한다.

서남권을 대표하는 안양천과 도림천에는 수변카페와 수상레저시설 등을 도입해 시민이 머물고 즐길 수 있는 감성형 수변공간을 조성한다. 아울러 계절별 축제와 거리공연, 다양한 문화 프로그램도 운영해 수변을 문화 플랫폼으로 발전시킬 계획이다. 봉천천과 도림천2지류도 생태하천으로 복원한다. 도로 하부에 복개된 봉천천을 생태하천으로 복원해 보라매공원 녹지축과 연결한다. 도림천2지류 또한 기존 친수기능을 상실한 신림1·2구역에 재정비촉진계획과 연계해 자연친화형 하천으로 복원한다.

부족한 문화인프라와 매력공간도 대폭 확충한다. 여의도공원에 한강과 어우러진 혁신적 디자인의 랜드마크 '제2세종문화회관'을 건립해 서남권 대표 문화 중심지로 조성한다. 2030년 개관이 목표다. 가산디지털단지역은 직장인 대상 e-스포츠와 휴게공간 '펀스테이션'으로 육성하며 신목동역은 러닝·스크린 파크골프, 마곡나루역은 서울식물원과 연계한 러닝 거점 공간으로 특화 조성한다.

이밖에 젊은 직장인들의 유동인구가 많은 G밸리의 가산디지털역과 구로디지털역 등 인근 건물에 디지털 전광판을 활용한 미디어 플랫폼을 구축·운영함으로써 삭막한 도시공간에 활력을 더할 계획이다. 향후 G밸리 일대를 '옥외광고물 특정구역'으로 지정해 건물 벽면이용간판(전광판) 설치 크기를 완화해 적용할 예정이다.

서울시는 이번 '서남권 대개조 2.0'에 총 7조3000억원을 투입, 교통, 산업, 주거, 녹지 전 분야의 경쟁력을 동시에 끌어올린다는 계획이다.

오세훈 서울시장은 "서남권은 오랜시간 서울 성장을 뒷받침해 온 산업의 엔진으로 새로운 비전으로 가치를 높이고 다시 한번 도약해야 할 시점"이라며 "교통 인프라부터 산업, 주거, 녹지를 혁신해 도시균형발전과 글로벌 도시경쟁력 강화를 위해 서울의 성장을 가속할 것"이라고 말했다.

