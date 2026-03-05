부산시, '구석구석 문화가 있는 날' 국비 5억 확보

지속 가능한 일상문화 모델 지원
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 부산문화재단과 함께 문화체육관광부 주최 '2026 구석구석 문화가 있는 날' 활력 촉진형 공모에 선정돼 국비 5억 원을 확보했다고 5일 밝혔다.
이번 사업은 문화환경 취약지역과 공공기관 이전 혁신도시의 여건을 고려해 주민 문화접근성을 높이고 지역 활력 촉진을 목표로 한다.
'Life of Big(Busan is good)' 주제로 강서구·사하구·동구·기장군 등 4개 구·군과 영도구·남구·해운대구 등 3개 구를 대상으로 시민·이전 공공기관 직원·가족 정주 여건 개선에 나선다.
주요 프로그램은 '우리동네 시네마 살롱'·'우리동네 다락방(多樂房)'·'하하호호 자연탐험대' 등 지역 맞춤형 콘텐츠로 구성되며 부산 자연환경과 민간 카페·서점 등을 활용해 지속 가능한 일상문화 협력 모델을 발굴한다.
4월 '부산스러운 문화의 날'로 매주 수요일 독서·뜨개질·공예 등 민간공간 프로그램을 운영하고 5월부터 11월까지 격주로 영화관 행사·찾아가는 공연·생태탐방·수요야시장 등을 제공한다.
조유장 문화국장은 "15분 도시 정책에 맞춰 생활권 문화접근성을 높이고 이전 공공기관 직원·가족 정주 만족도를 제고할 것"이라며 "앞으로 15분 생활권 내 다양한 일상문화 지원에 노력하겠다"고 말했다.
