김정은 "해군 핵무장 만족스럽게 수행"...신형구축함 미사일 발사 참관

이란 공습사태 속 해군력 강화 강조

향후 5년 간 10척 추가 건조 지시

'핵 가진 北 이란과 다르다' 메시지

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 김정은이 5000톤급 신형 구축함을 찾아 "해군의 핵무장화가 만족스럽게 진행되고 있다"고 밝혔다.

노동당 총비서 겸 국무위원장인 김정은은 지난 3~4일 이틀간 남포조선소를 방문해 취역을 앞둔 '최현호'의 작전수행 능력 평가 과정을 살펴본 것으로 북한 관영 조선중앙통신이 5일 전했다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 국무위원장 김정은이 3~4일 이틀간에 걸쳐 취역을 앞둔 5000톤급 신형 구축함 최현호를 방문해 함대지미사일 시험발사 등을 참관했다고 조선중앙통신이 5일 전했다. [사진=북한매체 종합] 2026.03.05 yjlee@newspim.com

김정은은 3일 조선소를 찾아 "해상 방위력의 새로운 상징으로 되는 신형 구축함의 작전운용 평가시험들이 계획한 바대로 순조롭게 진행되고 있다"면서 "이와 같은 또는 이 이상급의 수상함을 새로운 5개년 계획 기간에 매해 2척씩 건조해야 하며 방대한 수상함선 전력 건설에 관한 계획을 정확히 집행해야 한다"고 말했다.

또 "해군의 핵무장화는 만족스럽게 수행되고 있다"며 "이 모든 성과는 해양주권 방위 영역에서 반세기 동안에도 이루지 못했던 급진적인 변화"라고 주장했다.

앞서 북한은 지난해 4월 남포조선소에서 5000톤급 신형 구축함 제1번함인 '최현호'를 김정은이 참가한 가운데 진수했다.

하지만 곧이어 2번함 '강건호'가 진수과정에서 기술적 문제로 전도되면서 국제적인 망신을 샀고, 김정은이 이에 격노해 조선소 관계자들의 문책하는 사태가 벌어졌다.

대북정보 관계자는 "김정은이 미국과 이스라엘의 이란 공습과 최고지도자 알리 하메네이의 사망 사태에도 불구하고 공개활동을 하고 해군 핵무장을 강조한 건 '핵을 가진 북한은 이란과 다르다'는 메시지를 대내외에 던진 것"이라고 분석했다.

특히 미국이 이란 해군 무력에 대한 집중적인 타격을 가하고 있는 상황과 무관치 않아 보인다.

조선소 방문 과정에서 김정은은 "우리의 방위력 강화에 위구심을 가지는 세력이 있다면 그들은 곧 우리의 적이라는 것을 의미한다"며 "나는 가장 강력한 해군을 건설할 것"이라고 강조했다.

이는 무리한 일정으로 진수식 사고가 발생하고 건조된 함정이 기술적 문제로 인해 정상 운항을 하지 못하는 정황이 한미 정보당국에 포착되는 등 자신의 무리수에 대한 내부 반발이나 불만을 의식한 발언으로 풀이된다.

김정은은 해군 현대화를 위한 조치와 제2경제위원회(군수공업 담당)와 국방과학 연구집단의 협조적 역할을 높이는 문제 등을 언급한 것으로 중앙통신은 전했다.

김정은은 4일 함선에서 실시된 해상 대(對) 지상 전략순항미사일 시험발사를 참관했다.

이번 김정은의 공개 활동에는 노동당 중앙위원회 비서 조춘룡, 당 군수공업부 제1부부장 김정식, 해군사령관 박광섭(해군 상장) 등이 동행했다.

