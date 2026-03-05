전체기사 최신뉴스 GAM
2026.03.05 (목)
'비핵국'만 때리는 트럼프… '핵보유' 북한엔 '로우키 관리' 전략

미 행정부 고위 당국자들, 이란 공격 속 북핵 관련 '온도차'
콜비 차관 "북한 핵무기 60여 기 인지… 한국, 모범 동맹"
WSJ "북 김정은, 여유 행보… '핵 보유가 체제 보장' 인식"

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 이란의 핵 시설과 군사 거점을 겨냥한 미국의 '핵 불용' 폭격이 닷새째 이어지는 긴박한 상황 속에서도, 도널드 트럼프 미국 행정부의 핵심 안보 라인이 북한 문제를 두고 내놓은 메시지가 미국이 '불량국가'로 규정한 이란과 북한을 향한 '이중 잣대'를 고스란히 드러내고 있다. 비핵국인 이란과 베네수엘라에는 과감히 무력을 투사하면서도, 이미 수십 기의 핵탄두를 보유한 북한에는 '한국과의 동맹 강화'와 '대화 여지'를 강조하며 관리 모드 기조를 유지하는 모양새다.

◆ 콜비 "북핵 60여 기 잘 알고 있어

4일(현지시간) 워싱턴 DC에서 열린 미국외교협회(CFR) 세미나에 참석한 엘브리지 콜비 미 국방부(전쟁부) 정책담당 차관의 발언은 현재 워싱턴이 어디에 우선순위를 두고 있는지 단적으로 보여줬다는 평가다.

콜비 차관은 이날 "미국이 60여기의 핵무기를 보유한 북한에 대해 왜 언급이 없나"라는 질문에 "우리는 북한에 대해 언급한 적 있다. 우리는 그 점을 잘 인지하고 있다(we're well aware of that)"고 답했다. 이어 "그점이 우리가 한국과 매우 긴밀한 동맹을 유지하는 이유 중 하나"라고 덧붙였다. 이란 사태로 전선이 넓어진 상황에서 북한의 추가 도발을 자극하지 않으면서도, 북핵 위협 관리에서 손을 떼지 않고 있다는 점을 의식적으로 부각한 상황 관리성 메시지로 읽힌다.

그는 이어 한국 정부를 '모범 동맹'으로 치켜세웠다. 콜비 차관은 "중도 좌파 성향의 진보 정부임에도 한국은 국방비를 국내총생산(GDP)의 3.5% 수준까지 늘리는 새로운 글로벌 기준에 동의했다"며 "한국은 한반도에서 재래식 방어에 주된 책임을 져야 한다"고 말했다. 이어 한국이 유럽의 모델(국방비 인상)을 자신들의 상황에 맞게 확장하고 있다는 점에서 "매우 칭찬할 만하다"고 평가했다. 트럼프 행정부가 요구해온 '방위비 분담·역할 증대' 모델을 한국이 사실상 수용함으로써, 미국이 중동에 전력을 집중하는 동안 한반도 재래식 억지의 1차 책임을 한국이 떠안는 구조를 공고히 하는 대목이다.

콜비 차관은 또 북한에 대한 전반적인 접근법은 미국이 다른 지역에서 취하고 있는 것과 마찬가지로 "강하면서도 대화와 관여에 열려 있는 것"이라고 설명했다. 그는 "우리는 중국·러시아와도 대화할 준비가 돼 있고, 트럼프 대통령은 이슬람공화국(이란) 지도부와도 대화할 준비가 돼 있다"며, 백악관이 조건 없는 북미 대화 가능성을 여러 차례 시사해 왔음을 상기시켰다. 북한과 관련해 비핵화 원칙을 거듭 확인하면서도 전제조건 없는 대화 카드를 내려놓지 않겠다는 뜻으로, 북핵을 둘러싼 긴장을 키우기보다는 이른바 '로우키(low-key) 관리 모드'를 유지하겠다는 신호로 읽힌다.

엘브리지 콜비 미 국방부 정책담당 차관이 2026년 2월 12일 벨기에 브뤼셀 나토(NATO) 본부에서 열린 나토 국방장관 회의를 마친 뒤, 우크라이나 방위연락그룹(UDCG) 회의에 참석하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ "핵 있으면 안 때린다?"… 이란 공습 속 김정은의 '여유'

같은 날 월스트리트저널(WSJ)은 이란 사태를 지켜보는 김정은 북한 국무위원장의 행보에 주목했다. 미국과 이스라엘이 이란 핵시설과 군사 자산을 집중 폭격하기 시작한 직후, 김 위원장은 붉은 선전 현수막으로 장식된 평양 인근 시멘트 공장을 찾아 담배를 피우며 노동자들을 둘러보는 여유로운 모습을 연출했다.

WSJ는 과거 미국의 대외 군사작전 때 김정일 국방위원장이 한동안 공식 석상에 모습을 드러내지 않았던 것과 달리, 김정은 위원장이 이란 공습 직후 곧바로 공개 활동에 나선 점을 부각하며 "핵무기가 체제 생존의 유일한 보험이라는 북한의 신념이 이번 사태로 더욱 굳어졌다"고 분석했다. 미국이 핵이 없는 이란과 베네수엘라에는 정권교체를 노린 강경 수단을 동원하면서도, 이미 핵을 보유한 북한에는 '전제조건 없는 대화'를 제안해 온 이중적 태도가 김 위원장에게 "핵을 포기하면 죽는다"는 확신을 심어주고 있다는 것이다.

김 위원장은 앞서 노동당 전원회의에서도 북한의 '완전한 핵무력 건설'이 미국의 군사적 공격을 억제하는 핵심 수단이라고 재확인하며, 비핵화 협상 재개에는 미국의 '핵보유국 지위 사실상 인정'이 전제돼야 한다는 기존 입장을 고수했다. 이란 사태가 북한의 핵무장 정당화 논리에 추가 명분을 제공하는 역설적 효과를 낳고 있는 셈이다.

◆ "충분한 신호 보낼 것" vs "입장 변화 없다"

미국 당국자들의 북한에 대한 입장과 관련한 온도 차도 눈에 띈다. 피트 헤그세스 미 국방장관은 이날 이란 공습 관련 브리핑에서 "이란의 핵 야망을 다루는 과정에서 (북한 등) 다른 나라들에게도 충분한 신호를 보내게 될 것"이라며 간접적인 경고 메시지를 날렸다. 이란에 대한 압도적 공습 자체가 잠재적 도전 세력에게 '레드라인을 넘을 경우 이란과 같은 운명을 맞을 수 있다'는 시위라는 의미다.

반면 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 같은날 '이란의 핵 개발을 이유로 군사작전을 벌인 것이 북한에 대한 입장 변화로 이어지느냐'는 질문에 "북한과 관련해 어떤 입장 변화도 없다"고 선을 그었다. 트럼프 대통령이 북핵 문제를 별도로 관리하면서, 이란과 동일 선상에서 다루지 않겠다는 기조를 재확인한 셈이다.

전·현직 외교안보 전문가들은 이러한 '선택적 타격' 전략이 향후 북·미 관계를 한층 복잡하게 만들 수 있다고 경고한다. 존 에버라드 전 주북 영국대사는 WSJ에 "김정은은 미국의 군사 작전 능력을 매우 면밀히 들여다보고 있을 것"이라며 "미군이 중동에서 패트리엇·사드(THAAD) 등 미사일 방어 자산과 정밀유도무기를 얼마나 소진하는지가 북한의 향후 도발 수위 계산에 변수로 작용할 수 있다"고 경고했다.

2026년 3월 3일, 기지명이 공개되지 않은 어느 해역에서 이란을 겨냥한 '에픽 퓨리 작전(Operation Epic Fury)'을 지원하기 위해 미 해군 니미츠급 항공모함 에이브러햄 링컨함의 비행갑판에서 F/A-18 슈퍼 호넷 전투기 2대가 이륙하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

dczoomin@newspim.com

"한국 유조선 7척 호르무즈에 갇혀" [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 중동 전쟁 여파로 국내 정유업계 원유 수송선 7척이 호르무즈 해협에 묶여 있는 것으로 파악됐다. 국회 외교통일위원회 여당 간사인 김영배 더불어민주당 의원은 5일 국회의원회관에서 열린 '중동 현황 및 대미 관세 협상 관련 현안 간담회'를 마치고 기자들을 만나 이같이 밝혔다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 한정애 더불어민주당 정책위의장이 5일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 중동 현안 관련 더불어민주당-재계 긴급 간담회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 의원은 "우리 기업 배 7척이 현재 호르무즈 해협에 묶여 있다고 한다"며 "1대가 큰 규모로 보면 200만 배럴 정도 싣고 있는데 이는 대한민국 전체 석유 하루 소비량이다. 그게 많게는 7척까지 묶여 있는 상황이라 대책이 필요하다는 기업들의 요구가 있었다"고 말했다. 구체적으로 "HD현대오일뱅크 배 2척, GS칼텍스 배 1척 등이 묶여 있는 상황"이라며 "회사 입장에서는 정부 비축분을 활용할 수 있는 방안이 있는지와 상황에 대해 계속 긴밀하게 협의했으면 좋겠다는 요청이 있었다"고 밝혔다. 김 의원은 "정부에서는 208일치 비축분이 있다고 하지만 이것이 아주 구체적인 현장의 요구와 맞물려 시나리오가 작성될 필요가 있다는 요구가 있었다"고 "또 가스, LNG의 경우에는 보관이 잘 안 되는 특성이 있기 때문에 다변화가 점검될 필요가 있다는 제안도 있었다"고 말했다. 이어 "현재는 가스 수요가 피크인 겨울이 지나 봄으로 들어가는 시기여서 국내적으로는 민간 수요 부분이 어느 정도 적어질 것으로 생각이 돼서 그나마 다행이다"고 덧붙였다.  jeongwon1026@newspim.com 2026-03-05 09:55
사진
미 잠수함, 이란 구축함 격침 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 피트 헤그세스 미국 국방장관은 4일(현지시간) 미 해군 잠수함이 인도양 스리랑카 인근 해역에서 이란 해군 구축함을 어뢰로 격침했다고 밝혔다. 승조원 180명 가운데 수십 명이 실종된 것으로 알려으며, 스리랑카 당국은 현재까지 30여 명을 구조했다고 전했다. 헤그세스 장관은 이날 워싱턴 국방부 청사에서 연 브리핑에서 "미 해군 잠수함이 인도양에서 이란 해군 군함을 어뢰로 공격해 침몰시켰다"며 "이번 작전은 대(對)이란 군사 작전 확대의 일환"이라고 말했다. 그는 "이란 군함은 국제 수역에 있어 안전할 것이라 생각했겠지만, 대신 어뢰에 맞아 침몰했다"며 "2차 세계대전 이후 어뢰로 적함을 침몰시킨 첫 사례"라고 말했다. 헤그세스 장관은 이어 "미국은 결정적이고 파괴적이며 자비 없이 승리하고 있다"고 주장했다. 뉴욕타임스(NYT)는 스리랑카 정부가 침몰한 선박이 이란 해군 구축함 아이리스 데나호(IRIS Dena)라고 밝혔다고 보도했다. 비지타 헤라트 스리랑카 외무장관은 국회 보고에서 "아이리스 데나호는 스리랑카 영해 밖 남부 갈레(Galle) 인근 인도양 해역을 항해하던 중, 현지시간 오전 5시 8분 조난 신호를 보냈다"고 밝혔다. 헤라트 장관은 스리랑카 해군과 공군이 조난 신호를 접수한 뒤 함정과 항공기를 급파해 구조 작업을 벌였다고 했다. 그는 "중상을 입은 승조원 32명을 구조해 남부 해안 도시 갈레의 카라피티야 병원으로 이송했다"고 덧붙였다. 스리랑카 해군 대변인 부디카 삼파트 대위는 기자회견에서 "선체는 아직 보지 못했지만, 사고 해역에서 기름띠와 구명정을 확인했고, 주변 해역에서 떠다니는 시신도 발견됐다"고 말했다. 그는 "나머지 승조원들을 찾기 위한 해상·항공 수색 작업을 계속하고 있다"고 덧붙였다. 이번 사건은 스리랑카 영해 밖 공해상에서 발생했지만, 헤라트 장관은 "스리랑카는 국제 해상 수색 및 구조 협약의 서명국으로서 인도적 책임을 다하기 위해 개입했다"고 설명했다. 아이리스 데나호는 이란 해군이 운용하는 주요 구축함 가운데 하나로, 현지 매체와 스리랑카 당국은 이 군함에 약 180명의 승조원이 승선해 있었다고 전했다. 이 선박은 지난달 인도에서 열린 국제 해군 합동훈련에 참가했던 것으로 알려졌다. 미국과 이스라엘은 지난 주말 이란의 군사·안보 기구를 겨냥한 공습과 미사일 공격을 시작한 이후, 이란의 해군 거점과 함정들을 잇따라 공격하고 있다. 인도양 스리랑카 인근 공해상에서까지 이란 해군 구축함이 격침되면서, 전쟁이 이란 주변 해역을 넘어 원양으로 확전되는 양상이라는 평가가 나온다. 미국 국방장관 피트 헤그세스가 2026년 3월 2일(현지시간) 워싱턴 D.C. 펜타곤에서 미국·이스라엘의 대 이란 간 군사작전과 관련해 브리핑을 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-03-05 00:04

종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
