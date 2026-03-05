아마존, 또다시 감원…이번엔 로보틱스 부문

로봇 및 운송 장비 설계 조직서 100명 이상 감원

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 아마존이 로보틱스(로봇) 부문에서 직원들을 해고한 것으로 알려졌다.

4일(현지시각) 로이터통신은 사안에 정통한 두 명의 소식통을 인용, 최소 100명 이상의 아마존 사무직 직원이 해고됐다고 보도했다.

이번 감원은 지난 1월 약 1만 6,000명을 감축한 데 이은 조치다. 당시 회사 측은 구조조정이 계속될 수 있음을 시사한 바 있다.

이번에 축소된 부문은 주로 물류창고에서 자동화를 위해 사용되는 로봇과 운송 장비(conveyances)를 설계하는 조직이다.

아마존은 성명을 통해 "우리는 팀이 혁신하고 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있도록 조직을 정기적으로 검토한다"고 밝혔다. 다만 구체적인 감원 규모는 공개하지 않았다.

아마존은 지난해 10월 약 1만 4,000명의 사무직 직원을 감축한 것을 시작으로, 현재까지 총 3만 명의 본사 직원을 줄였다. 회사는 이러한 감원이 인공지능(AI)을 통한 효율성 개선과 기업 문화 재정비와 관련이 있다고 설명해왔다.

이러한 누적 감원 규모(3만 명)는 전체 사무직 직원의 약 10%에 조금 못 미치는 수준이다. 다만 아마존 전체 직원 150만 명 가운데 대부분은 물류센터에서 근무하는 시간제 직원들이다.

최근 감원은 아마존이 지난 1월 '블루 제이(Blue Jay)'로 알려진 로봇 팔 개발을 중단한 이후 나왔다. 블루 제이는 지난해 10월 행사에서 공개됐으며, 여러 개의 로봇 팔이 동시에 여러 상품을 집을 수 있는 기능을 갖춘 장비로, 좁은 공간에서 근무하는 작업자들을 지원하기 위해 설계됐다.

이와 별도로 아마존은 지난 1년간 디바이스·서비스 부문, 도서, 팟캐스트, 홍보(PR) 부문 등에서도 소규모 인력 감축을 진행해왔다.

아마존의 휴머노이드 로봇 [사진=블룸버그]

