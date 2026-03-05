저출산 대응 나선 일동후디스…춘천시 둘째아 이상 가정에 포인트 지원

후디스몰 5만 포인트·멤버십 지원…다자녀 가정 양육 부담 완화

지역 기반 기업 사회공헌 확대…분유 제품 구매 혜택 제

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 일동후디스는 춘천시와 함께 저출산 극복과 다자녀 가정의 양육 부담 완화를 위한 지원에 나선다. 일동후디스는 춘천시와 '둘째아 이상 출생아 지원'을 위한 업무협약을 체결했다고 5일 밝혔다. 이번 협약은 춘천에 기반을 둔 기업과 지방자치단체가 협력해 실질적인 양육 지원 방안을 마련하고 저출산 위기 극복이라는 사회적 가치를 실현하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 일동후디스는 2026년 1월 1일 이후 둘째아 이상을 출산한 춘천시 가정에 공식 온라인몰 '후디스몰'에서 사용할 수 있는 5만 포인트를 제공한다. 해당 포인트는 '후디스 산양유아식'과 '트루맘' 등 일동후디스 대표 분유 제품 구매 시 사용할 수 있어 영유아 자녀를 둔 가정의 육아 비용 부담을 덜어줄 것으로 기대된다.

일동후디스, 춘천시와 '둘째아 이상 출생아 지원' 업무협약 체결. [사진=일동후디스 제공]

이와 함께 3만 원 상당의 후디스몰 '프레스티지 멤버십' 가입비도 지원한다. 프레스티지 멤버십 회원은 후디스몰에서 판매하는 전 제품을 상시 할인된 가격으로 구매할 수 있으며, 회원 할인과 중복 적용이 가능한 할인 쿠폰 등 다양한 혜택을 받을 수 있다. 이를 통해 다자녀 가정의 육아용품 구매 부담을 추가로 낮출 수 있다는 설명이다.

일동후디스는 지역사회와 연계한 출산 지원 활동도 꾸준히 이어오고 있다. 2008년 춘천 공장 준공 이후 2022년 제3공장을 추가 설립하며 지역과 함께 성장해 왔으며, 춘천 지역 '일곱째 출산 가정'과 '세쌍둥이 출산 가정'에 분유를 후원하는 등 육아 지원 활동을 진행해 왔다. 또한 2025년에는 충청북도와 '다태아 출산가정 지원사업'을 추진하며 저출산 대응 활동을 확대했다.

일동후디스 관계자는 "이번 협약을 통해 춘천시 내 다자녀 가정에 조금이나마 경제적 도움이 되길 바란다"며 "지역과 함께 성장해 온 기업으로서 앞으로도 출산 가정을 위한 다양한 지원책을 지속적으로 모색해 나갈 것"이라고 밝혔다.

