합수본, '통일교 금품 의혹' 김규환 전 의원 2차 소환

"불출마 선언했는데 돈 줬다니, 이치 안맞아"

[서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '통일교 금품수수 의혹'을 받고 있는 김규환 전 미래통합당(현 국민의힘) 의원이 5일 "불출마를 선언한 사람에게 돈을 줬다는 건 이치에 안맞다"며 혐의를 부인했다.

김 전 의원은 이날 오전 정교유착 검·경 합동수사본부 2차 조사를 위해 서울 서초구 서울고검을 찾아 기자들과 만나 이 같이 밝혔다.

김 전 의원은 "2020년 3월 6일 컷오프(공천배제)됐고, 3월 24일 총선 불출마도 선언했다"며 "그런데 4월에 (통일교에서) 선거 잘하라고 돈을 줬다는 게 이치적으로 안맞다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 김규환(가운데) 전 미래통합당 의원이 5일 정교유착 검·경 합동수사본부에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 2026.03.05 right@newspim.com

김 전 의원은 한학자 통일교 총재, 윤영호 전 통일교 세계본부장과의 만남조차 없었다고 주장했다. 김 전 의원은 "그 사람들은 높은 사람들이라 못만난다"며 "우리같은 사람들은 만날 수 없다"고 말했다.

그러면서 "우리나라는 해저터널 하면 망한다"며 "전 해저터널 해서는 안된다고 생각하는 사람"이라고 덧붙였다.

김 전 의원은 윤 전 통일교 세계본부장이 지난해 8월 김건희 특검팀(민중기 특별검사)에 2018~2020년 금품을 건넸다고 거론한 정치인 5명 중 한 명이다. 현재 정치자금법 위반 혐의를 받고 있다.

특검팀은 2020년 4월 실시된 21대 총선 무렵 김 전 의원이 경기 가평 소재의 천정궁에서 한 총재와 윤 전 본부장으로부터 "총선을 위해 잘 사용해달라"는 말과 함께 현금 3000만 원이 든 상자를 받은 것으로 의심하고 있다.

합수본은 지난달 25일 김 전 의원에 대한 첫 소환조사 이후 이날 2차 조사를 진행하며 금품 수수 의혹에 대한 사실관계 파악에 나설 예정이다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 통일교 금품 수수 의혹을 받는 김규환 전 미래통합당(국민의힘 전신) 의원이 5일 오전 서울 서초구 서울고등검찰청에 마련된 정교유착 비리 의혹을 수사하는 검경 합동수사본부에 조사를 받기 위해 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.03.05 khwphoto@newspim.com

