[서울=뉴스핌] 윤채영 기자 = 코스피 지수가 5일 장중 5700선을 돌파했다. 코스닥 지수도 12% 역대 상승률을 기록 중이다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 20분 기준 608.23포인트(11.94%) 오른 5701.77에 거래되고 있다.
개인과 외국인은 각각 6659억원, 7000억원 순매수하고 있고, 기관은 1조3177억원 순매도하고 있다.
같은 시각 코스닥 지수도 119.88포인트(12.25%) 오른 1098.32에 거래 중이다. 외국인은 4950억원 사들이고 있고, 개인과 기관은 각각 3488억원, 1399억원 팔아치우고 있다.
ycy1486@newspim.com
[속보] 코스피 5700선 터치...12% 역대급 상승
기사입력 :
최종수정 :
※ 본문 글자 크기 조정
- 더 작게
- 작게
- 보통
- 크게
- 더 크게
※ 번역할 언어 선택
[서울=뉴스핌] 윤채영 기자 = 코스피 지수가 5일 장중 5700선을 돌파했다. 코스닥 지수도 12% 역대 상승률을 기록 중이다.