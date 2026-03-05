[뉴스 분석] "지상군, 미군 아닌 쿠르드 무장세력 투입 가능성"

전체기사 최신뉴스 GAM
[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 미국·이스라엘과 이란 간 군사적 충돌이 이어지는 가운데 전문가들은 전면전으로 확산할 가능성은 크지 않다고 봤다. 다만 이란 내부 정세와 반체제 세력 움직임이 향후 사태의 주요 변수가 될 것으로 분석했다.

박현도 서강대 유로메나연구소 연구교수는 5일 "지상군은 미군이 아닌 쿠르드 무장세력이 투입될 가능성이 있다"면서 "미군이 엄호하겠지만 이렇게 되면 싸움이 길어질 수 있다"고 분석했다. 다만 박 교수는 "도널드 트럼프 미국 대통령의 의지에 달려 있기 때문에 섣불리 예측하긴 어렵다"고 내다봤다.

군사안보전문가인 전인범 전 특전사령관은 "미국의 직접적인 미군 지상군 투입의 전면전 가능성이 없는 것은 아니지만 매우 낮은 것으로 보인다"면서 "현재도 공군·해군력이 동원된 사실상 전면전 성격을 띠지만 지상군 투입 가능성은 제한적"이라고 분석했다.

2026년 3월 3일 기지명이 공개되지 않은 해역에서 이란을 겨냥한 '에픽 퓨리 작전(Operation Epic Fury)'을 지원하기 위해 미국 해군 니미츠급 항공모함 에이브러햄 링컨함 갑판에서 F/A-18 슈퍼 호넷 전투기 2대가 폭격 임무를 하기 위해 출격하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

◆미군이 직접 들어가기 보단 대리세력 활용 가능성  

전 전 사령관은 미군의 직접적인 지상군 투입 가능성이 낮은 이유로 군사적·지리적 여건을 이유로 들었다. 지상군을 투입하기 위해선 상당한 군수기지 등이 필요한데 이란은 지리적으로 매우 멀기 때문에 미국이 이같은 방식의 전쟁을 선택할 가능성은 크지 않다고 봤다.

향후 전쟁 양상과 관련해 이란이 미사일 공격이나 대리 세력 활용 방식으로 대응할 가능성이 높다고 예상했다.

전 전 사령관은 "이란이 할 수 있는 대응은 미사일 발사나 헤즈볼라·후티 같은 세력들을 활용하는 것 정도"라며 "하지만 지도부가 상당수 제거된 상황이라 이런 대응도 오래 지속되기는 쉽지 않을 것"이라고 전망했다.

전 전 사령관은 "미국도 폭격을 무한정 할 수 없다"면서 "국제 연료 공급 등 에너지 문제가 있어 현 상황을 빠르게 마무리 지으려 할 것"이라고 분석했다. 전 전 사령관은 "현 상황이 100일 이상 이어지면 안 될 것"이라고 우려했다.

 

장지향 아산정책연구원 지역연구센터장은 이란의 지휘체계가 상당 부분 무너진 상태라고 진단했다.

장 센터장은 "지휘부가 상당수 제거되면서 혁명수비대 명령체계가 작동하지 않는 것으로 보인다"면서 "현재는 체계적인 전략 대응보다는 각 지역 단위에서 공격이 이뤄지는 양상이 나타나고 있다"고 분석했다.

이란 군이 무장 드론 군사 훈련을 하고 있는 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

◆향후 전쟁 핵심변수는 "이란 내부 정치 상황"  

장 센터장은 "지휘체계가 흔들린 상황에서는 단기적으로 예측하기 어려운 공격이 이어질 수 있다"고 봤다. 다만 장 센터장은 "시간이 지나면 이런 약점이 더 드러날 가능성이 있다"면서 "지금 같은 미국발 공세에 대응 강도는 점점 낮아질 것으로 보인다"고 예상했다. 

향후 전쟁의 핵심 변수로는 이란 내부 정치 상황으로 전문가들은 봤다. 

전 전 사령관은 "이란 내부의 반체제 세력과 민주화 세력이 어떻게 움직이느냐가 향후 상황의 핵심 변수"라면서 "미국과 이스라엘이 공습을 통해 정권을 약화하는 이유도 이런 내부 움직임을 촉발하기 위한 측면이 있다"고 분석했다.

전 전 사령관은 이번 이란 사태가 장기적으로 중동 정세 안정의 계기가 될 가능성도 있다고 봤다.

전 전 사령관은 "만약 이란이 민주적 체제로 변화한다면 하마스나 헤즈볼라 같은 무장세력에 대한 지원이 줄어들 수 있고, 그럴 경우 중동 안정의 기회가 될 수 있다"면서 "그렇게 되면 한국도 이란과 정상적인 관계를 유지할 수 있을 것"이라고 내다봤다.

장 센터장은 "현재 이란은 걸프 국가들까지 공격하면서 외교적으로 매우 고립된 상황"이라면서 "이란이 새롭게 태어난다면 하메네이정권 사람들을 잘라내면서 선을 그어야 외교적 고립을 해결할 수 있을 것"이라고 분석했다. 

hyun9@newspim.com

"한국 유조선 7척 호르무즈에 갇혀" [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 중동 전쟁 여파로 국내 정유업계 원유 수송선 7척이 호르무즈 해협에 묶여 있는 것으로 파악됐다. 국회 외교통일위원회 여당 간사인 김영배 더불어민주당 의원은 5일 국회의원회관에서 열린 '중동 현황 및 대미 관세 협상 관련 현안 간담회'를 마치고 기자들을 만나 이같이 밝혔다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 한정애 더불어민주당 정책위의장이 5일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 중동 현안 관련 더불어민주당-재계 긴급 간담회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 의원은 "우리 기업 배 7척이 현재 호르무즈 해협에 묶여 있다고 한다"며 "1대가 큰 규모로 보면 200만 배럴 정도 싣고 있는데 이는 대한민국 전체 석유 하루 소비량이다. 그게 많게는 7척까지 묶여 있는 상황이라 대책이 필요하다는 기업들의 요구가 있었다"고 말했다. 구체적으로 "HD현대오일뱅크 배 2척, GS칼텍스 배 1척 등이 묶여 있는 상황"이라며 "회사 입장에서는 정부 비축분을 활용할 수 있는 방안이 있는지와 상황에 대해 계속 긴밀하게 협의했으면 좋겠다는 요청이 있었다"고 밝혔다. 김 의원은 "정부에서는 208일치 비축분이 있다고 하지만 이것이 아주 구체적인 현장의 요구와 맞물려 시나리오가 작성될 필요가 있다는 요구가 있었다"고 "또 가스, LNG의 경우에는 보관이 잘 안 되는 특성이 있기 때문에 다변화가 점검될 필요가 있다는 제안도 있었다"고 말했다. 이어 "현재는 가스 수요가 피크인 겨울이 지나 봄으로 들어가는 시기여서 국내적으로는 민간 수요 부분이 어느 정도 적어질 것으로 생각이 돼서 그나마 다행이다"고 덧붙였다.  jeongwon1026@newspim.com 2026-03-05 09:55
사진
미 잠수함, 이란 구축함 격침 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 피트 헤그세스 미국 국방장관은 4일(현지시간) 미 해군 잠수함이 인도양 스리랑카 인근 해역에서 이란 해군 구축함을 어뢰로 격침했다고 밝혔다. 승조원 180명 가운데 수십 명이 실종된 것으로 알려으며, 스리랑카 당국은 현재까지 30여 명을 구조했다고 전했다. 헤그세스 장관은 이날 워싱턴 국방부 청사에서 연 브리핑에서 "미 해군 잠수함이 인도양에서 이란 해군 군함을 어뢰로 공격해 침몰시켰다"며 "이번 작전은 대(對)이란 군사 작전 확대의 일환"이라고 말했다. 그는 "이란 군함은 국제 수역에 있어 안전할 것이라 생각했겠지만, 대신 어뢰에 맞아 침몰했다"며 "2차 세계대전 이후 어뢰로 적함을 침몰시킨 첫 사례"라고 말했다. 헤그세스 장관은 이어 "미국은 결정적이고 파괴적이며 자비 없이 승리하고 있다"고 주장했다. 뉴욕타임스(NYT)는 스리랑카 정부가 침몰한 선박이 이란 해군 구축함 아이리스 데나호(IRIS Dena)라고 밝혔다고 보도했다. 비지타 헤라트 스리랑카 외무장관은 국회 보고에서 "아이리스 데나호는 스리랑카 영해 밖 남부 갈레(Galle) 인근 인도양 해역을 항해하던 중, 현지시간 오전 5시 8분 조난 신호를 보냈다"고 밝혔다. 헤라트 장관은 스리랑카 해군과 공군이 조난 신호를 접수한 뒤 함정과 항공기를 급파해 구조 작업을 벌였다고 했다. 그는 "중상을 입은 승조원 32명을 구조해 남부 해안 도시 갈레의 카라피티야 병원으로 이송했다"고 덧붙였다. 스리랑카 해군 대변인 부디카 삼파트 대위는 기자회견에서 "선체는 아직 보지 못했지만, 사고 해역에서 기름띠와 구명정을 확인했고, 주변 해역에서 떠다니는 시신도 발견됐다"고 말했다. 그는 "나머지 승조원들을 찾기 위한 해상·항공 수색 작업을 계속하고 있다"고 덧붙였다. 이번 사건은 스리랑카 영해 밖 공해상에서 발생했지만, 헤라트 장관은 "스리랑카는 국제 해상 수색 및 구조 협약의 서명국으로서 인도적 책임을 다하기 위해 개입했다"고 설명했다. 아이리스 데나호는 이란 해군이 운용하는 주요 구축함 가운데 하나로, 현지 매체와 스리랑카 당국은 이 군함에 약 180명의 승조원이 승선해 있었다고 전했다. 이 선박은 지난달 인도에서 열린 국제 해군 합동훈련에 참가했던 것으로 알려졌다. 미국과 이스라엘은 지난 주말 이란의 군사·안보 기구를 겨냥한 공습과 미사일 공격을 시작한 이후, 이란의 해군 거점과 함정들을 잇따라 공격하고 있다. 인도양 스리랑카 인근 공해상에서까지 이란 해군 구축함이 격침되면서, 전쟁이 이란 주변 해역을 넘어 원양으로 확전되는 양상이라는 평가가 나온다. 미국 국방장관 피트 헤그세스가 2026년 3월 2일(현지시간) 워싱턴 D.C. 펜타곤에서 미국·이스라엘의 대 이란 간 군사작전과 관련해 브리핑을 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-03-05 00:04

