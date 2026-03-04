韩国-菲律宾建交77周年 两国首脑签署10项合作MOU

纽斯频通讯社马尼拉3月4日电 在韩国与菲律宾建交77周年之际，韩国总统李在明与菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯当地时间3日举行首脑会谈并签署10份合作谅解备忘录（MOU）。

图为当地时间3日，韩国总统李在明（左）在马尼拉同菲律宾总统马科斯举行首脑会谈并合影留念。【图片=KTV截图】

两国决定进一步巩固在经贸、基础设施、国防工业领域的实质性合作并扩大在造船、核电、人工智能（AI）等新兴增长战略领域合作。

正在对菲律宾进行国事访问的李在明当天下午在马尼拉与马科斯出席欢迎仪式后相继举行小范围会谈、扩大首脑会谈并出席谅解备忘录签署仪式。随后，李在明与马科斯共同举行联合记者会。

李在明表示："我们将共同应对瞬息万变的经济与安全环境，探索共同繁荣之路。韩菲自由贸易协定（FTA）为进一步扩大双边贸易和投资奠定基础，并大幅缓解企业面临的困难。今天签署的知识产权和农业领域合作谅解备忘录将进一步促进各领域企业落地。期待为活跃地区贸易与投资、提高FTA利用度作出重大贡献。"

李在明说："我们决定进一步加强在基础设施和国防工业等战略产业领域的合作。积极支持马科斯总统着力推进的基础设施产业相关政策，韩国将积极参与。我们决定在造船、核电、供应链、人工智能、数字等新增长领域扩大合作。作为分别位列全球造船量第二和第四的造船强国，双方在造船领域的合作潜力无穷。越是通力合作，造船产业的竞争力就越强并将创造共同增长的协同效应。"

李在明强调："我们将以数字合作谅解备忘录为基础，将科技合作扩展至人工智能及下一代通信基础设施领域。这将成为加速菲律宾数字化转型、实现韩国跻身全球人工智能前三强愿景的基石。"

马科斯表示："通过今天全面的会谈，我们讨论了多个领域。我们就双边关系中的重要议题进行了讨论，涵盖国防、安全、海洋、经济开发合作以及人员交流。我们一致认为，双边合作一直在为实现互惠互利的目标发展。"

马科斯强调："我们在多个领域签署了合作谅解备忘录，涵盖军工物资采购与退伍军人事务、农业、投资、贸易、经济、知识产权、数字、菲律宾学校韩语教育、文化、警察合作等，期待战略伙伴关系得到进一步加强。"

马科斯表示："我与李在明总统还就南海等地区和国际议题以及韩半岛局势进行了讨论。我们一致认为，在国际局势不确定性加剧的情况下，坚定、持续地捍卫基于规则的国际秩序至关重要。我们还同意有必要捍卫包括海洋领域在内的各项国际法原则。"（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社