"벚꽃·노을·우주·미식"…3월 봄기운 물씬 고흥으로

[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 고흥군이 3월을 맞아 벚꽃길·노을 명소·편백숲·우주과학 체험·제철 미식 등을 아우르는 봄 여행 코스를 가족·연인·친구와 함께 하루 또는 주말 나들이로 즐기기 적합한 일정으로 소개했다.
3일 고흥군에 따르면 대표 코스는 고흥만 벚꽃길이다. 고흥만을 따라 조성된 벚꽃길은 4월 초 만개기에 드라이브와 산책을 동시에 즐길 수 있는 봄철 명소로, 바다를 배경으로 벚꽃이 흩날리는 풍경이 특징이다. 인근 고흥만 수변 노을공원은 산책로와 잔디광장, 휴식 공간을 갖추고 있어 일몰 시간대 남해 바다 위로 펼쳐지는 노을을 감상하기 좋다.
자연 속 힐링 코스로는 봉래산 나로도 편백숲이 꼽힌다. 한반도 최남단 외나로도에 위치한 이 편백숲은 잘 정비된 산책로와 울창한 숲이 어우러져 피톤치드와 함께 완만한 숲길 산책을 즐길 수 있는 곳으로 알려져 있다. 숲길 사이로 보이는 다도해 풍광은 봄철 힐링·체류형 여행지로 인기를 모으고 있다.
고흥은 우주과학 체험 여행지로도 주목받는다. 우리나라 최초 우주발사기지인 나로우주센터와 우주과학관은 전시·체험 프로그램을 통해 로켓과 우주 개발 과정을 살펴볼 수 있어 어린이·청소년 동반 가족 여행지로 각광받고 있다.
3월 제철 미식도 빼놓을 수 없다. 고흥 앞바다에서는 도다리와 주꾸미가 제철을 맞아 맛과 식감이 절정에 이르며, 특히 봄쑥을 더한 도다리쑥국은 담백하면서도 깊은 맛으로 봄철 대표 별미로 손꼽힌다.
고흥군 관계자는 "3월 고흥에서는 벚꽃과 바다, 숲, 우주과학 체험, 제철 수산물까지 한 번에 즐길 수 있다"며 "따뜻한 봄날 고흥을 찾아 특별한 추억을 쌓아보시길 바란다"고 말했다.
