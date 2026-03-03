보성군 출산율 1.32명…전국 7위 'V자 반등'

[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 보성군은 3일 국가데이터처 '2025년 출생·사망 통계'에서 합계출산율 1.32명을 기록해 전국 기초지자체 가운데 7위에 올랐다고 3일 밝혔다.
합계출산율은 2022년 0.79명에서 3년 만에 큰 폭으로 상승해 감소세에서 뚜렷한 반등세로 전환했다.
출생아 수는 2022년 81명에서 2025년 124명으로 3년 연속 증가했다. 인구 감소율도 2021년 –2.7%에서 2025년 –0.51%로 개선되면서 급격한 인구 감소 국면에서 벗어나 안정화 단계에 들어선 것으로 분석된다.
인구 이동에서도 변화가 감지됐다. 보성군은 1995년 이후 처음으로 전입자가 전출자보다 380명 많은 순전입을 기록해 정주 여건 개선에 따른 실질적인 인구 유입이 이뤄진 것으로 나타났다.
생활 인구 역시 확대되는 추세다. 통계데이터센터 자료에 따르면 2025년 5월 기준 보성군 체류 인구는 25만 명을 넘어 주민등록 인구의 약 6배 수준을 형성했다.
외국인 인구는 2022년 473명에서 2025년 1504명으로 늘어 지역 산업의 생산가능 인구 확충과 경제 활력 회복을 뒷받침하고 있다.
군은 출산·청년·정주 정책을 연계한 인구 전략을 주요 원인으로 꼽는다. 출산장려금·양육지원 확대, 출생기본수당 신설, 신혼부부 이사비 지원, 출산 축하 물품 지급 등 생애 초기 지원을 강화하고, 청년 창업 및 가업 승계, 청년 정착 지원 정책으로 결혼·출산으로 이어지는 정주 기반을 구축했다.
또 2023년 인구정책과 신설, 2025년 청년활력팀 기능 강화로 인구 대응 전담 조직을 갖추고 지방소멸대응기금을 주거·일자리·생활 서비스 확충에 투입해 생활 인구 유입이 실제 정주 인구 증가로 이어지는 구조를 설계했다.
군 관계자는 "합계출산율 1.32명 달성은 보성군이 아이 키우기 좋은 환경임을 보여주는 지표"라며 "군민이 체감할 수 있는 혁신적인 정책을 지속 발굴해 인구 소멸 위기를 기회로 바꿔 나가겠다"고 말했다.
