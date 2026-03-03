김태승 신임 사장 "안전이 최우선"…코레일, 고속철도 통합 속도 낸다

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국철도공사(코레일)은 김태승 신임 사장이 3일 대전사옥 대강당에서 취임식을 갖고 제12대 코레일 사장으로 공식 취임했다고 밝혔다.
김 사장은 취임사에서 "국민의 이동권을 보장하는 공적 수단인 철도의 본질은 안전"이라며 안전 경영을 최우선 과제로 제시했다. 이를 위해 ▲첨단 안전 투자 확대▲인공지능(AI)과 로봇을 활용한 과학적 안전관리 시스템 도입▲산업재해 근절을 위한 제도 및 작업환경 전반의 재설계 등을 추진하겠다고 밝혔다.
특히 그는 "'정시운행보다 안전운행, 사고의 빈도보다 심각성 중시, 책임추궁보다 원인규명을 우선하는 안전문화'를 구성원 모두가 실천을 통해 체득하고 조직에 정착시키겠다"고 강조했다.
고속철도 통합과 관련해서는 조속한 마무리를 약속했다. 김태승 사장은 "고속철도 통합을 완수해 사회적 편익을 국민께 되돌려드리겠다"며 "주요 노선 좌석 공급 확대와 통합 예매시스템 조기 구축을 통해 국민이 체감할 수 있는 철도 서비스를 구현하겠다"고 말했다. 이어 "철도 통합과 함께 진행되는 조직 통합 역시 하나의 팀으로 완성될 수 있도록 차질 없이 추진하겠다"고 덧붙였다.
지속가능한 경영 기반 마련을 위한 수송 서비스 확대 방안도 제시했다. 김태승 사장은 고속·일반철도와 지역버스 간 연계 수송체계를 강화해 '철도 기반 국가 간선교통 네트워크'를 구축해야 한다고 밝혔다. 아울러 "국민이 일상에서 자연스럽게 저탄소 친환경 교통수단인 철도를 선택할 수 있도록 서비스의 빈틈을 성실히 채워나가자"며 철도의 에너지 정책 기여 역할도 강조했다.
상생하는 노사 관계도 강조했다. 그는 "노동조합을 경영의 파트너로 생각하고 주요 현안을 함께 논의하는 상생 구조로 전환하겠다"고 밝혔다.
마지막으로 김태승 신임 시장은 "언젠가 이어질 남북철도 연결을 위한 준비를 멈추지 않겠다"며 "국민의 신뢰를 되찾고 존중받는 코레일을 만들기 위해 현장으로 가겠다"고 취임사를 마무리했다.
