화성시 올해 초등학교 1학년 입학생 대상 1인당 20만 원 지원

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 2026학년도 초등학교 1학년 입학생을 대상으로 '초등학교 입학축하금 지원사업'을 시행한다고 3일 밝혔다.
이번 사업은 초등학교 입학생 자녀를 둔 가정의 경제적 부담을 덜고, 보편적 교육복지를 실현하기 위해 마련됐다.
지원 대상은 2026학년도 초등학교 입학생으로, 대안학교 입학생도 포함되며 입학일 기준 화성시에 주민등록을 둔 보호자 1인이 신청할 수 있다. 지원금은 1인당 20만 원이며 화성지역화폐로 1회 지급된다.
신청 기간은 3월 3일부터 11월 27일까지며, 지급 요건 확인 후 신청일 기준 다음 달 15일 또는 말일에 지급될 예정이다.
신청은 화성특례시 통합예약시스템 홈페이지를 통한 온라인 접수 또는 보호자 거주지 관할 읍면동 행정복지센터 방문을 통해 가능하다.
박노영 화성특례시 교육지원과장은 "자녀의 초등학교 입학을 진심으로 축하드린다"며"입학축하금 지원이 새 출발을 준비하는 가정에 작은 도움이 되길 바라며, 자녀의 첫 학교생활을 응원한다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com