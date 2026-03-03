안재윤 도지사 예비후보, 강원도청 이전 백지화 촉구

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 국민의힘 안재윤 강원도지사 예비후보가 3일 원주시청 브리핑룸에서 강원도청이전 백지화를 촉구했다.
안 예비후보는 이날 기자회견에서 "김진태 강원도정의 도청 이전 계획은 6600억원의 빚을 내고 나머지 사업비는 땅을 매각해서 진행되는 사업"이라며 "이 사업은 강원도민들을 빚더미에 허덕이게 만든 알펜시아 개발의 재판이 될 수 있다"고 도청 이전사업 중지 이유를 설명했다.
이어 "김진태 도정은 강원도 전역에서 도청에 오기 편리하고 이용 접근성을 증진한다는 이유와 건물의 안정성이 D등급이라는 이유로 이전을 추진하지만 도민들의 입장에서 보면 납득할 수 없는 변명일 뿐"이라며 도청 이전의 정당성을 부인했다.
현재 도청 건물을 개성있는 건축물로 평가한 안 예비후보는 "현재 도청은 현재 건축물보다 더 튼튼하게 철골콘크리트로 지어진 개성있는 건축물로 개·신축이나 이전보다는 일부 리모델링이 필요할 정도"라고 이전의 필요성을 일축했다.
