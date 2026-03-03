당정, '이란 사태' 안전 확보 나선다…"교민 보호 대책·여행객 숫자 파악 집중"

"원유 수급, 6일 외통위 회의 전까지 보고 받기로"

"유관 상임위 합동회의 검토…당 지도부에 전달"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 집권 여당인 더불어민주당과 정부가 3일 미국·이스라엘과 이란 간 무력 충돌과 관련해 중동에 있는 교민 안전 확보에 나서기로 했다. 호르무즈 해협과 연관된 원유·가스 수급 문제를 두고서도 대안 경로를 확보하겠다는 방침이다.

국회 외교통일위원회 여당 간사 김영배 의원은 이날 오전 국회에서 이란 사태 당·정 간담회 직후 기자들과 만나 "교민 보호 대책과 여행객들의 숫자와 상황파악에 우선 집중하기로 했다"고 밝혔다.

2일(현지시간) 미국과 이스라엘의 공습으로 폐허가 된 테헤란의 경찰서 [사진=로이터 뉴스핌]

김 의원은 "중동 지역 13개국에 우리 국민 약 2만1000여명이 체류하고 있고, 특히 여행객을 포함한 단기 체류자는 4000여명, 교민은 약 1만7000여명 있는 것으로 추산된다"고 설명했다.

김 의원은 "안전이 확보된 인접국과 이동과 관련해 동원 가능한 이동 수단과 숙소를 점검하고 있다"고 말했다.

호르무즈 해협을 통한 원유 확보 대책도 논의했다. 김 의원은 "호르무즈 해협 상황이 한국 에너지 안보와 관련해 굉장히 중요한데 현지에 있는 30척 가운데 정확한 원유 등 수송 상황을 파악해 오는 6일 외통위 상임위원회 회의 전까지 보고하기로 했다"고 말했다.

김 의원은 "가스 역시 호르무즈 해협에서 전체 20%를 확보하는 상황"이라며 "가스는 경로가 이미 다양화돼 있어 어느 정도 분산이 된 상태지만, 그래도 대책에 대해 논의키로 했다"고 말했다.

김 의원은 "전체 상황의 불투명성과 유동성이 너무 높은 상황이라 먼저 입장을 정하기보다는 일단 국익과 직결돼 있는 국민 안전 확보 대책에 집중할 것"이라며 "원유·에너지 안보와 관련된 상황 변동에 대해 집중해 상황 관리를 할 것"이라고 강조했다.

당정은 국내 증시 상황을 비롯한 경제 전반에 대해 점검하고 유관 상임위원회와 합동회의를 여는 방안도 검토하기로 했다.

김 의원은 "유가와 경제 상황, 증시 상황 관련해 재정경제기획위원회와 산업통상자원중소벤처기업위원회 등 합동회의 필요 때 논의해 개최할 계획"이라며 "한정애 정책위의장을 통해 합동 상임위 회의가 필요하다는 의견을 당 지도부에 전달했다"고 말했다.

