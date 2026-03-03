전주시 '도서관 여행' 올해부터 새 코스 추가 운영

정원·지역서점 연계 여행상품 확대

북스테이 신설 통한 체류형 프로그램 강화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주시의 대표 독서관광 프로그램인 '전주 도서관 여행'이 정원과 지역서점을 아우르는 신규 코스를 선보이며 여행객 맞이에 나선다.

시는 오는 4월 4일부터 11월 14일까지 '2026년 전주 도서관 여행'을 운영한다고 3일 밝혔다. 전국 유일의 도서관 여행 프로그램으로, 지난해 2538명이 참여했다.

'전국 유일' 2026년 전주 도서관 여행 시작

전용 버스를 타고 도서관 해설사와 함께 전주의 독서 정책과 공간 이야기를 듣는 방식으로 진행된다.

올해는 독서와 휴식을 결합한 코스를 강화해 지역서점과 덕진공원을 포함한 총 9개 코스로 확대했다. 매주 토요일 하루코스 1회, 반일코스 2회 등 3회 상시 운영된다.

하루코스는 '도서관문화'(1·3·5주)와 '기록문화'(2·4주)로 구성된다. 도서관문화 코스는 완산도서관, 아중호수도서관, 서학예술마을도서관, 학산숲속시집도서관, 책기둥도서관, 연화정도서관, 덕진공원 등을 잇는 일정이다.

기록문화 코스는 완판본문화관과 천년한지관 체험을 포함해 출판·한지 문화를 접할 수 있도록 했다.

반일코스는 지역서점과 연계한 체험형 프로그램으로 운영된다. '북스 헤이븐', '책보책방' 등에서 펜드로잉·키링 만들기 체험을 진행하며, 서학예술마을도서관, 한옥마을도서관, 동문헌책도서관 등 특색 있는 공간을 둘러본다.

이와 함께 도서관 대표 책 축제 연계 프로그램, 특수학급 대상 '책누리', 직장인 대상 '워케이션' 도서관 여행도 별도 운영한다.

4월부터는 도서관과 지역서점, 북카페 등에 머무는 '북스테이 도서관 여행'을 신설해 반나절·1박2일 등 체류형 코스를 도입했다.

참여 신청은 3월 3일부터 전주시립도서관 누리집을 통해 회당 17명까지 가능하며, 매월 1일 다음 달 일정 접수를 진행한다.

이영섭 도서관평생학습본부장은 "도서관을 넘어 지역 문화공간을 알리는 계기가 되길 바란다"며 "차별화된 독서관광 프로그램으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

