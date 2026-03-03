전북자치도, 대규모 조림사업 착수…205억 원 투입

내화수림대 조성 통한 산불 대응력 제고
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 기후위기 대응과 탄소중립 실현을 위한 대규모 조림사업에 본격 나선다.
도는 올해 205억 원을 투입해 3월부터 2026년 조림사업을 추진한다고 3일 밝혔다. 이번 사업은 탄소흡수원 확충과 미래 목재자원 확보, 산불 대응 기반 강화를 목표로 한다.
올해 조림 규모는 1894ha로 446만 5천 그루를 식재한다. 예산은 봄철 177억 9600만 원, 가을철 26억 9000만 원 등 총 205억 원이다.
경제림은 1004ha에 76억 원을 투입해 산업용재 중심으로 조성, 목재 자급률 제고와 임업인 소득 기반을 마련한다. 큰나무 조림과 산림재해 방지 조림은 551ha, 66억 원 규모로 추진해 도로변·관광지 경관 개선과 미세먼지 저감, 산불·산사태 피해지 복구를 병행한다.
지역특화조림은 184ha에 38억 원을 들여 기후와 지형에 맞는 수종을 단지화하고, 섬지역은 자생수종 위주로 복원한다. 산불 확산을 막기 위한 내화수림대도 155ha, 23억 원 규모로 조성한다.
조림은 봄 1624ha, 가을 270ha로 나눠 진행되며, 도는 388만 본의 우량 묘목을 확보했다. 식재 이후 풀베기와 솎아베기 등 사후관리도 체계적으로 추진할 방침이다.
이순택 환경산림국장은 "조림사업은 탄소흡수원 확충과 미래 산림자원 준비를 위한 핵심 정책"이라며 "차질 없는 추진에 만전을 기하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com