전북자치도, 청렴 특강...공직기강 다잡기

'소통의 날' 통한 조직문화 혁신 강화

종합청렴도 1등급 달성 의지 결집

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 전 직원이 참여한 청렴 특강을 통해 공직기강 확립과 청렴도 향상 의지를 재확인했다.

도는 3일 도청 공연장에서 '3월 소통의 날' 행사를 열고 직원 900여 명이 참석한 가운데 청렴을 주제로 한 특강과 도정 현안 공유 시간을 가졌다고 밝혔다. 이번 행사는 올해 종합청렴도 1등급 달성을 목표로 청렴 실천 의지를 다지기 위해 마련됐다.

전북특별자치도 '3월 소통의 날' 개최[사진=전북자치도]2026.03.03 lbs0964@newspim.com

이날 행사에는 국민권익위원회 국가청렴권익교육원 소속 심호 전문강사가 초청돼 '당태종의 정관정요로 배우는 청렴'을 주제로 강연했다.

심 강사는 이세민의 통치를 사례로 들며 겸허한 자기 성찰과 간언을 수용하는 리더십이 '정관의 치'를 이끈 핵심 요인이라고 설명했다.

또한 "리더와 구성원이 서로를 거울삼아 경계하는 조직문화가 청렴의 출발점"이라며 상호 신뢰와 책임의식을 강조했다. 개인의 이익보다 조직의 가치를 우선하고 부정 청탁과 금품 수수의 유혹을 스스로 차단하는 자세가 중요하다고 덧붙였다.

도는 특강을 계기로 부패 취약 분야 점검과 내부 통제 강화 등 제도적 보완책을 지속 추진해 도정 전반의 청렴 수준을 한층 높여 나갈 계획이다.

김관영 도지사는 "공직자의 기본은 청렴"이라며 "청렴이 곧 신뢰이고 신뢰가 도정의 안정과 발전을 이끄는 힘"이라고 강조했다. 이어 종합청렴도 1등급 달성을 위해 전 직원의 동참을 당부했다.

도는 앞으로도 매월 '소통의 날'을 통해 현안을 공유하고 전문가 강연과 조직문화 혁신 프로그램을 병행해 공직 역량과 청렴 경쟁력을 강화할 방침이다.

lbs0964@newspim.com