서울시극단 '빅 마더', 세종문화회관서 3월 30일 개막

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 세종문화회관(사장 안호상)은 서울시극단(단장 이준우)의 2026년 첫 작품으로 프랑스 극작가 멜로디 무레의 화제작 '빅 마더'를 선보인다.

이준우 단장 취임 후 첫 작품인 '빅 마더'는 정치, 미디어, 빅 데이터가 결탁한 현대 사회의 구조를 스릴러 형식으로 풀어내며, 서울시극단의 새로운 방향성을 선명하게 제시한다.

연극 '빅 마더'는 3월 30일부터 4월 25일까지 세종문화회관 M씨어터 무대에 오른다. 멜로디 무레는 '미친 개구리들' '거인들의 경주' 등을 통해 동시대 사회를 예리하게 포착해온 작가로 주목받아 왔으며, '빅 마더'는 프랑스 연극계 최고 권위의 몰리에르상 5개 부문 노미네이트라는 성과를 통해 작품성과 화제성을 동시에 입증한 바 있다.

작품은 거대 권력의 음모를 폭로하려는 뉴욕 탐사 기자들의 사투를 중심으로 전개된다. '조작된 사실'이 범람하는 환경 속에서 기자들은 진실을 밝히는 것만으로는 충분하지 않은 상황에 놓인다. 무엇이 사실인지보다 그 사실을 누가 어떻게 믿게 만드는가가 더 중요한 시대를 보여준다. '빅 마더'는 투명성을 가장한 통제, 데이터 감시, 여론 조작이 일상화된 사회에서 진실이 작동하는 방식을 집요하게 추적한다.

'빅 마더'는 뉴스의 분별력을 흐려진 시대에 관객에게 묵직한 질문을 던진다. 과거에는 '뉴스가 없다'는 것이 문제였다면, 지금은 '뉴스가 너무 많아 아무것도 보이지 않는' 시대다. 작품 속 뉴욕 탐사 편집국은 전통적인 레거시 미디어의 가치와 디지털 생태계의 속도가 충돌하는 최전선으로 그려지며 저널리즘의 책임과 한계를 동시에 드러낸다.

특히 이 작품은 오늘날 우리가 마주한 가장 거대한 위협이 더 이상 '거짓말하는 개인'이 아니라, 정교하게 설계된 '거짓말하는 데이터'임을 명확히 드러낸다. 정치와 미디어, 데이터가 결합한 구조적 모순을 날카롭게 짚어내며 동시대를 살아가는 관객에게 사고와 판단의 기준을 다시 묻게 한다.

이번 공연의 연출은 서울시극단 이준우 단장이 맡았다. 이준우 연출은 빠른 장면 전환과 리듬감 있는 구성으로 작품의 긴장감을 극대화하며 작품이 지닌 동시대성을 선명하게 드러낸다. 끊임없이 교차하는 정보와 시선을 무대 언어로 번역해 관객이 마치 한 편의 드라마를 따라가듯 몰입하게 한다.

무대에는 개성과 존재감이 뚜렷한 배우들이 포진한다. 베테랑 저널리스트이자 뉴욕 탐사의 편집장 오웬 역에는 묵직한 카리스마와 섬세한 내면 연기로 신뢰를 받아온 조한철과 유성주가 더블 캐스팅되어, 같은 인물을 각기 다른 결의 해석으로 완성할 예정이다. 사건의 실체를 집요하게 파고드는 쿡 역은 날카로운 대사 전달력과 집중력 있는 연기로 정평이 난 이강욱과 김세환이 맡아 극의 긴장감을 견인한다. 사건의 흐름 속에서 감정의 균형을 잡는 줄리아 역에는 신윤지가 출연해 단단하면서도 섬세한 연기를 선보인다. 여기에 서울시극단 단원 김신기, 최나라, 극단 여행자의 연기파 배우 김은희가 함께하며 장면마다 밀도 높은 호흡과 앙상블로 탄탄한 무대를 완성한다. 또한 25년 제61회 동아연극상 신인연기상을 받은 최호영과 제46회 서울연극제 신인연기상 수상자 조수연이 참여해 신선한 에너지와 감각적인 연기로 무대에 활력을 더한다.

안호상 세종문화회관 사장은 "'빅 마더'는 정보가 넘쳐나는 시대에 우리가 무엇을 믿고 판단해야 하는지를 다시 묻게 하는 작품"이라며 "세종문화회관은 이번 작품을 통해 동시대 사회의 구조적 문제를 예술적으로 사유하고 관객과 함께 질문을 나누며 문화적 담론을 확장해 나가고자 한다"고 말했다.

이준우 연출은 "'빅 마더'는 특정한 정치적 입장을 말하기보다 우리가 매일 접하는 뉴스와 정보가 어떤 방식으로 만들어지는지를 바라보는 작품"이라며 "관객 각자가 자신만의 기준으로 판단하고 질문을 가져가길 바란다"고 말했다.

