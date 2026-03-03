부산시, 'K-Art 청년 창작자 지원사업' 첫 공모…300명 선발

2년간 300명 선발, 성과 정기 점검
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시와 부산문화재단은 지역 청년 예술인이 창작 활동에 전념할 수 있도록 연 900만 원을 지원하는 '2026년 K-Art 청년창작자 지원사업' 공모를 추진한다고 3일 밝혔다.
이번 사업은 발표 이전 단계의 실질적 창작 준비 과정을 뒷받침해 기성 예술인·단체 위주의 지원 체계에서 벗어나 순수예술 청년 예술인의 생활 불안을 해소하고 안정적인 창작 생태계를 조성하는 데 초점을 둔다.
지원 분야는 문학, 시각예술, 공연예술(연극·뮤지컬·무용·클래식·전통예술), 다원예술, 융·복합예술 등 기초예술 전반으로, 작가·연출가·안무가·작곡가·평론가 등 직접 창작을 수행하는 예술인을 중심으로 한다.
지원 대상은 39세 이하(1986년 1월 1일 이후 출생) 청년 예술창작자 개인으로, 부산에서 300명을 선발해 연 900만 원을 상반기 400만 원, 하반기 500만 원으로 나눠 지급한다. 특별한 사정이 없으면 2027년까지 2년간 지원하며 창작 과정과 성과를 정기적으로 점검할 계획이다.
공모 신청은 4일 오후 3시부터 31일 오후 3시까지 국가문화예술지원시스템(NCAS)을 통해 온라인으로 접수한다. 심사결과는 부산문화재단과 한국문화관광연구원을 통해 부산문화재단 홈페이지에 공고된다.
조유장 시 문화국장은 "한국문화의 우수성이 전 세계로 확산되는 가운데 부산 청년 예술인의 창작 의욕과 여건 조성은 필수 과제"라며 "K-Art 청년 창작자 지원사업을 비롯해 청년이 지역에 안착해 꿈을 실현할 수 있는 문화선진도시 부산을 만들어가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com