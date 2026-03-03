부산시, 어린이집 보편적 장학체계 구축…영유아 보육의 질 향상

희망 신청서 전체 참여로 효율성 논의

맞춤형 컨설팅 및 취약 시설 지원 강화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 모든 어린이집을 대상으로 한 보편적 장학체계를 골자로 '2026년 어린이집 보육장학단 운영 강화'에 나서 영유아 보육의 질을 높인다고 3일 밝혔다.

시는 보육 현장의 전문성을 강화하기 위해 보육장학지도사를 통해 어린이집 보육과정 운영 컨설팅과 교직원 역량 강화를 위한 현장 지도를 지속해 왔다.

2013년 전국 지자체 가운데 처음으로 시 육아종합지원센터에 보육장학지도사 8명을 배치해 맞춤형 컨설팅을 시작했으며, 지방자치단체가 자체 예산으로 상시 장학 지원체계를 구축한 사례로 평가받고 있다.

이번 계획의 핵심은 희망 기관 신청 위주로 운영되던 기존 방식에서 벗어나, 관내 모든 어린이집이 전문 장학을 받는 '전체 참여 기반 보편 장학체계'로 전환하는 것이다.​

시는 특히 '부산형 놀이중심 보육과정 컨설팅' 확산을 최우선 과제로 두고 영유아 중심 보육의 질적 도약을 추진한다.

해당 컨설팅은 BTS-Play(Busan Team Study with Play, 부산형 놀이학습공동체)를 포함해 배움지원, 학습공동체 운영지원, 보육과정 평가컨설팅으로 구성된다. 시는 이를 어린이집에 적극 보급해 교사와 아이가 함께 즐겁게 배우는 보육 환경을 만들고, 보육장학지도사가 현장에 직접 들어가 실천 중심 코칭과 어린이집별 맞춤형 컨설팅을 전담할 계획이다.

위기 시설에 대한 '취약보육 집중 컨설팅'도 강화한다. 장애·다문화 영유아 증가와 저출생에 따른 운영난 등으로 현장 부담이 커지는 상황을 고려해 '취약보육 및 위기대응 컨설팅'을 대폭 보강한다는 방침이다.

발달 지연·다문화 아동 보육으로 어려움을 겪는 시설에는 보육장학지도사가 직접 방문해 컨설팅을 제공하고, 저출생으로 경영 위기에 놓인 기관에는 환경 분석을 통해 운영 방향 설정을 돕는다. 아동학대 등 예외적 위기 상황 발생 시에는 교직원 심리상담과 간담회를 지원해 보육 공백을 최소화하고 직무 안정성을 높일 계획이다.​

보육장학지도사 8인이 구·군을 나누어 맡는 '권역 담당제'도 도입한다. 전담 지도사는 담당 지역 내 시설 현황을 파악해 정보 부족 등으로 컨설팅에서 소외됐던 기관을 우선 발굴하고,

모든 어린이집이 연 1회 이상 장학 서비스를 받도록 지원한다. 자가 점검 결과에 따라 방문 또는 비대면 방식 등 유연한 컨설팅이 제공된다.​

참여 유인을 높이기 위한 인센티브도 마련했다. 공공형 어린이집 (재)지정 시 컨설팅 실적에 따라 최대 2점까지 가점을 부여하고, 우수 기관과 교직원에게는 시장 표창과 수료증을 수여한다. 구·군별 장학 참여율을 보육정책 평가 지표에 새로 반영해 시와 자치구가 함께 참여하는 보육 협력체계도 강화할 예정이다.​

박형준 부산시장은 "3~5세 전면 무상보육으로 아이 키우기 좋은 도시의 기반을 마련한 데 이어, 부산형 놀이중심 보육과정 컨설팅을 축으로 한 보육장학 체계를 통해 보육의 질을 한 단계 끌어올리겠다"며 "어느 어린이집을 이용하더라도 수준 높은 보육 서비스를 받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

