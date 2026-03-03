[美, 이란 공격] 트럼프 "전쟁 4~5주 이상 가능…지상군 투입 울렁증 없어"

백악관 행사서 자신감 과시

"이미 예정보다 훨씬 앞서"

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란을 상대로 한 장대한 분노(Epic Fury) 작전 개시 이후 처음으로 공식 석상에 나서 4~5주 안에 승리할 것이라며 조기 종전을 자신하면서도 그보다 더 오래 전쟁을 지속할 능력을 갖고 있다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 특히 전임 대통령들이 꺼려온 지상군 투입(Boots on the ground) 가능성까지 직접 언급해 향후 군사적 긴장 수위가 더욱 높아질 전망이다.

◆ "지휘부 제거에 1시간" 작전 속도 과시

트럼프 대통령은 2일(현지시간) 백악관 이스트룸에서 열린 명예훈장 수여식 연설에서 "이번 전쟁은 약 4~5주가 걸릴 것으로 예상하지만, 우리는 그보다 훨씬 더 오래 작전을 지속할 능력이 있다"고 말했다. 그는 이어 "시간이 얼마나 걸리든 상관없으며, 우리는 무엇이든 해낼 것"이라며 이번 전쟁 승리에 대한 강한 의지를 내비쳤다.

트럼프 대통령은 또 "우리는 이미 예상했던 시간보다 상당히 앞서 있다"며 "군 지도부를 제거하는 데 4주를 예상했지만, 알다시피 그건 약 1시간 만에 완료됐다"며 빠른 작전 속도를 강조했다. 개전 직후 미·이스라엘 합동 공습으로 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자를 포함한 이란 최고위 지도부가 대거 사망하는 등 이란 수뇌부를 단기간에 제거했다는 점을 부각한 것으로 해석된다.​

◆ 작전 4대 목표 제시…"지상군 파병 금기 아니다"

트럼프 대통령은 이번 작전의 핵심 목표로 ▲이란의 미사일 전력 파괴 ▲이란 해군의 사실상 괴멸(annihilation) ▲이란의 핵무기 획득 원천 차단 ▲이란 정권의 역외 테러 단체 무장·자금 지원 차단 등 네 가지를 제시하며 "미국의 목표는 매우 분명하다"고 강조했다.

한편 트럼프 대통령은 뉴욕포스트 인터뷰에서 "다른 대통령들이 '지상군은 없다'고 말하지만 나는 지상군 (투입)에 대해 울렁증(yips)이 없다"고 밝혔다. 트럼프 대통령은 "나는 '아마도 필요 없을 것', '만약 필요하면'이라고 말한다"고 덧붙여, 지상군 투입이 현실적인 옵션으로 남아 있음을 시사했다.

◆ 중동 병력 증파…'끝없는 전쟁' 우려도

앞서 댄 케인 미 합참의장은 브리핑에서 이란 작전 지원과 역내 갈등 확산에 대비해 미군이 중동 지역에 추가 병력을 배치하고 있다고 밝혀, 트럼프 대통령의 장기전 불사 방침을 뒷받침했다.

다만 피트 헤그세스 국방장관은 이번 작전이 이라크전과 같은 '끝없는 전쟁'이 아니라는 점을 거듭 강조하며 "이란과의 전쟁은 이라크와 같지 않으며, 끝없는 전쟁도 아니다"라고 선을 그었다. 하지만 트럼프 대통령이 작전 기간 연장 가능성을 공언하면서, 이번 대(對)이란 군사작전이 장기 국면으로 접어들 경우 또 다른 '끝없는 전쟁'으로 비화할 수 있다는 우려도 커지고 있다.

트럼프 대통령은 "우리는 세계에서 가장 강력한 군대를 보유하고 있으며 쉽게 승리할 것"이라며 "나는 지루해하지 않는다. 이 작전에는 지루한 것이 전혀 없다"고 말하며 특유의 어조로 연설을 마무리했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 3월 2일(현지시간) 워싱턴 D.C. 백악관에서 열린 명예훈장 수여식에서 연설하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

