'경북도지사 출마' 최경환 "북부권 간절한 목소리에 코끝찡해…경제사령탑 경험 쏟아부을 것"

[영주=뉴스핌] 남효선 기자 = '6·3 지방선거' 경북도지사 출마를 선언한 최경환 전 경제부총리가 2일 영주에서 북콘서트를 열고 북부권 표심을 다졌다.
영주에서 열린 북콘서트는 지난 1월 경산에서 가진 출판기념회의 폭발적인 열기를 경북 북부권으로 확산시키기 위해 마련됐다.
이날 행사장에는 시작 전부터 영주를 비롯한 봉화, 의성 등 경북 북부권에서 지지자들의 발길이 이어져 최 예비후보를 향한 지역의 뜨거운 관심을 입증했다.
최경환 예비후보는 북콘서트에서 자신의 저서 에세이 '최경환입니다'에 담긴 고난과 역경의 시간, 박근혜 정부 시절 경제부총리로서 추진했던 '초이노믹스'의 핵심 가치를 담담하게 풀어내 참석자들로부터 박수를 받았다.
최 예비후보는 "박근혜 전 대통령께서 오직 국민만을 생각하셨던 그 진심을 곁에서 지켜보며 배운 국가 경영의 철학을 이제 내 고향 경북을 위해 쏟아부으려 한다"고 강조했다.
그러면서 최 예비후보는 "경북 북부권에서 이렇게 수많은 분이 귀한 시간을 내어 현장을 가득 메워주실 줄 몰랐다"며 감사를 전하고 "경제 사령탑으로서 대한민국 경제를 이끌었던 경험과 추진력으로 소외된 경북 북부권의 경제 지도를 다시 그리겠다"고 약속했다.
참석자들은 최 후보가 "침체된 경북 경제의 부활"과 "북부권 맞춤형 발전 전략"을 제시하자 큰 공감을 표시했다.
북콘서트에 참석한 한 시민은 "경제가 어려운 시기에 경제 전문가인 최 후보가 직접 북부권을 찾아와 비전을 제시해주니 든든하다"며 호응했다.
이날 북콘서트에는 지역의 원로와 주요 인사들이 대거 참석해 자리를 빛냈다. 장욱현 전 영주시장을 비롯해 배용호 전 영주시 교육지원청장, 최현규 전 동양대 대학원장, 홍말숙 한국생활개선회 경북도연합회 수석부회장, 윤홍욱 자연보호연맹 영주지회 회장 등이 참석해 힘을 보탰다.
최경환 예비후보는 북콘서트에 앞서 이날 오전 봉화 축서사를 방문하고 청년 간담회를 갖는 등 현장의 목소리를 챙겼다.
