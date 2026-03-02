[프로배구] 임동혁 개인 최다 21점... 대한항공, 한국전력 잡고 4연승

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 대한항공이 두 번의 듀스 승부 끝에 한국전력을 제압하고 챔피언결정전 직행 경쟁에서 한 발 앞서갔다. 대한항공은 2일 수원체육관에서 열린 2025-2026 V리그 남자부 6라운드 원정경기에서 한국전력을 세트 스코어 3-1(27-25, 25-19, 18-25, 26-24)로 꺾었다.
시즌 22승 10패, 승점 66을 기록한 대한항공은 4연승을 내달리며 2위 현대캐피탈(20승 12패·승점 62)과 격차를 다시 승점 4로 벌혔다. 올 시즌 한국전력을 상대로는 5승 1패, 상대 전적에서도 압도적 우위를 이어갔다. 2연승이 끊긴 한국전력은 17승 15패, 승점 49에 머물며 3위 KB손해보험(승점 52)을 따라잡을 기회를 놓쳤다.
이날 주포 카일 러셀이 1세트 부진과 컨디션 문제로 빠진 자리를 임동혁이 완벽하게 메웠다. 교체 투입된 임동혁은 블로킹 3개를 포함해 팀 최다이자 시즌 개인 최다인 21점을 몰아치며 경기를 지배했다. 주장 정지석도 승부처마다 날아다니며 17점, 정한용이 16점을 보태며 공격 삼각 축을 형성했다. 한국전력은 외국인 에이스 베논이 양 팀 최다 23점, 김정호가 19점으로 분전했다.
대한항공은 1세트 25-25에서 김규민이 베논의 오픈을 블로킹하며 역전했다. 이어 정지석이 강서브로 상대 리시브를 흔들며 서브 에이스까지 터뜨려 패색이 짙던 세트를 극적으로 뒤집었다. 기세를 탄 대한항공은 2세트에서 일방적인 흐름을 만들었다. 1세트 도중부터 아포짓으로 나선 임동혁은 2세트에서만 8득점을 기록했고, 공격 성공률은 100%에 달했다. 정한용과 정지석까지 고르게 터져주면서 점수 차를 중반 이후 크게 벌리며 세트를 가져왔다.
3세트는 한국전력의 반격이었다. 김정호가 세트 최다 7득점을 책임졌고 베논·신영석·무사웰·서재덕이 모두 공격 성공률 100%를 찍으면서 25-18로 한 세트를 만회했다. 승부처는 4세트였다. 대한항공은 24-24에서 정지석이 재덕의 공격을 정면으로 가로막아 매치포인트를 만들었다. 마지막 랠리에서는 임동혁이 베논의 오픈 공격까지 블로킹으로 봉쇄하며 경기에 마침표를 찍었다.
권영민 한국전력 감독은 1세트까지 좋다가 2세트에서 주춤한 파키스탄 국적의 무사웰에 대해 "라마단 기간(2월 17일~3월 19일)이라 식사를 못 하고 있다. 저녁에는 식사를 하는데 지난 경기를 워낙 잘 해서지 오늘도 못 한 건 아니다"라고 했다.
