[프로배구] 임동혁 개인 최다 21점... 대한항공, 한국전력 잡고 4연승

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 대한항공이 두 번의 듀스 승부 끝에 한국전력을 제압하고 챔피언결정전 직행 경쟁에서 한 발 앞서갔다. 대한항공은 2일 수원체육관에서 열린 2025-2026 V리그 남자부 6라운드 원정경기에서 한국전력을 세트 스코어 3-1(27-25, 25-19, 18-25, 26-24)로 꺾었다.

시즌 22승 10패, 승점 66을 기록한 대한항공은 4연승을 내달리며 2위 현대캐피탈(20승 12패·승점 62)과 격차를 다시 승점 4로 벌혔다. 올 시즌 한국전력을 상대로는 5승 1패, 상대 전적에서도 압도적 우위를 이어갔다. 2연승이 끊긴 한국전력은 17승 15패, 승점 49에 머물며 3위 KB손해보험(승점 52)을 따라잡을 기회를 놓쳤다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 임동혁이 2일 2025-2026 V리그 남자부 한국전력과의 원정경기에서 강스파이크를 때리고 있다. [사진=KOVO] 2026.3.2 psoq1337@newspim.com

이날 주포 카일 러셀이 1세트 부진과 컨디션 문제로 빠진 자리를 임동혁이 완벽하게 메웠다. 교체 투입된 임동혁은 블로킹 3개를 포함해 팀 최다이자 시즌 개인 최다인 21점을 몰아치며 경기를 지배했다. 주장 정지석도 승부처마다 날아다니며 17점, 정한용이 16점을 보태며 공격 삼각 축을 형성했다. 한국전력은 외국인 에이스 베논이 양 팀 최다 23점, 김정호가 19점으로 분전했다.

대한항공은 1세트 25-25에서 김규민이 베논의 오픈을 블로킹하며 역전했다. 이어 정지석이 강서브로 상대 리시브를 흔들며 서브 에이스까지 터뜨려 패색이 짙던 세트를 극적으로 뒤집었다. 기세를 탄 대한항공은 2세트에서 일방적인 흐름을 만들었다. 1세트 도중부터 아포짓으로 나선 임동혁은 2세트에서만 8득점을 기록했고, 공격 성공률은 100%에 달했다. 정한용과 정지석까지 고르게 터져주면서 점수 차를 중반 이후 크게 벌리며 세트를 가져왔다.

3세트는 한국전력의 반격이었다. 김정호가 세트 최다 7득점을 책임졌고 베논·신영석·무사웰·서재덕이 모두 공격 성공률 100%를 찍으면서 25-18로 한 세트를 만회했다. 승부처는 4세트였다. 대한항공은 24-24에서 정지석이 재덕의 공격을 정면으로 가로막아 매치포인트를 만들었다. 마지막 랠리에서는 임동혁이 베논의 오픈 공격까지 블로킹으로 봉쇄하며 경기에 마침표를 찍었다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 무사웰이 2일 2025-2026 V리그 남자부 대한항공과의 홈경기에서 득점을 올리고 포효하고 있다. [사진=KOVO] 2026.3.2 psoq1337@newspim.com

​권영민 한국전력 감독은 1세트까지 좋다가 2세트에서 주춤한 파키스탄 국적의 무사웰에 대해 "라마단 기간(2월 17일~3월 19일)이라 식사를 못 하고 있다. 저녁에는 식사를 하는데 지난 경기를 워낙 잘 해서지 오늘도 못 한 건 아니다"라고 했다.

