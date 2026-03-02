손배찬 파주시장 예비후보 "'공정·상식'의 파주 건설"

제107주년 3·1절 기념식서 순국선열 희생, '공정' 재해석

"특권·반칙이 상식된 파주, 마침표 찍어야" 혁신의지 표명

[파주=뉴스핌] 최환금 기자 = 손배찬 파주시장 예비후보는 제107주년 3·1절을 맞아 파주 지역 기념행사에 참석해 순국선열의 희생정신을 지방행정의 핵심 가치인 '공정과 상식'으로 계승하겠다는 뜻을 밝혔다.

손배찬 예비후보는 기념식 직후 시민들과 만나 "3·1운동은 특정 계층이나 세력의 이익이 아닌, 모든 국민이 주인이 되는 나라를 만들기 위한 역사적 투쟁이었다"며 "독립정신의 본질은 모두에게 공정한 기회가 보장되는 사회에 있다"고 말했다.

이어 그는 최근 이재명 대통령이 국정 기조로 제시한 '공정한 기회와 정의로운 결과'의 가치가 지방정부 행정에서도 실질적으로 구현돼야 한다고 강조하며 "국가적 과제인 공정의 회복은 지역 현장에서 뿌리내릴 때 비로소 완성된다"고 밝혔다.

손배찬 파주시장 예비후보. [사진=손배찬 예비후보 선거사무소] 2026.03.02 atbodo@newspim.com

손 예비후보는 "지금의 파주는 과연 공정한지 되돌아봐야 한다"며 "누군가에게는 당연한 기회가 평범한 시민에게는 보이지 않는 벽이 되고 있지는 않은지 점검할 필요가 있다"고 지적했다. 그러면서 "일부 기득권 중심의 행정 구조를 과감히 혁신하고, 땀 흘린 만큼 보상받는 상식적인 도시를 만드는 것이 이 시대 지방정부의 책무"라고 덧붙였다.

이날 그는 '공정한 파주'를 위한 세 가지 실천 원칙도 제시했다. 먼저 혈연·지연·학연이 아닌 능력과 성과 중심의 투명한 공직 인사 시스템을 구축하겠다는 '인사의 공정'을 내걸었다.

이어 특정 업체나 세력에 편중된 특혜성 사업을 전면 재검토하고 시민 참여형 공모 제도를 확대하겠다는 '기회의 상식'을 제시했다. 또한 정책의 기획부터 결정, 집행 결과에 이르기까지 전 과정을 시민에게 투명하게 공개해 밀실 행정을 근절하겠다는 '소통의 공정'을 주장했다.

손 예비후보는 "공정은 선언만으로 완성되지 않는다. 시민의 삶 속에서 체감될 때 비로소 의미가 있다"며 "반칙과 편법이 통하지 않는 도시, 상식이 곧 경쟁력이 되는 파주를 만들기 위해 모든 역량을 쏟겠다"고 말했다.

그러면서 "107년 전 선열들이 외쳤던 대한독립만세의 정신을 이어받아 오늘 파주의 '공정 독립'을 선언한다"며 "공정한 시작과 상식적인 과정, 정의로운 결과가 보장되는 새로운 파주를 시민과 함께 만들어가겠다"고 강조했다.

atbodo@newspim.com